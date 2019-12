Beba – Roberta: audio e testo del singolo

Disponibile dal 13 dicembre 2019, Roberta è un introspettivo e intimo singolo della rapper piemontese Roberta Lazzerini, in arte Beba, scritto di suo pugno e prodotto da Nicolò Pucciarmati, aka Young Miles.

Il testo e l’audio della nuova gradevole canzone che sta facendo impazzire i fan, nella quale parla un po’ di se, delle esperienze che la hanno segnata, di quel che è caratterialmente: una persona sensibile e forte, a cui piace avere sempre l’ultima parola.

Beba Roberta testo

Young Miles

Baby, non puoi salvarmi

ho vissuto le occasioni come inganni

le carezze come tagli

le emozioni come infarti

va bene, se vuoi ti dico i dettagli

se non fingi di ascoltarmi

ma tu non puoi salvarmi

le carezze come tagli

le emozioni come infarti

va bene, se vuoi ti dico i dettagli

se non fingi di ascoltarmi.

Sono sempre stata una bambina un po’ speciale

piango per le cose belle e rido quando mi fai male

sarà che mi ha cresciuto più di un padre

si, so come si fa a lasciare andare

quando mi sentivo sempre fuori posto

piena d’amore, si, malriposto

ora riempie il posto, la mia gente fuori

dammi i mazzi di centoni e lascia stare i fiori.





Sento il modo in cui mi guardi

mentre cerco di distrarmi

ho i nodi e tu puoi districarmi

ho un vuoto e tu ci salti.

Baby, non puoi salvarmi

ho vissuto le occasioni come inganni

le carezze come tagli

le emozioni come infarti

va bene, se vuoi ti dico i dettagli

se non fingi di ascoltarmi

ma tu non puoi salvarmi

le carezze come tagli

le emozioni come infarti

va bene, se vuoi ti dico i dettagli

se non fingi di ascoltarmi.

Devo scrivere il disco, siamo matti

ti ho graffiato tutto come i gatti

la notte che mi hai detto di amarmi

ti ho detto “dillo ancora che non so se so fidarmi”

e a scuola non sapevo comportarmi (comportarmi)

avevo sempre da dire più degli altri (degli altri)

e a costo di rimanere sola

avrò sempre l’ultima parola.

Sento il modo in cui mi guardi

mentre cerco di distrarmi

ho i nodi e tu puoi districarmi

ho un vuoto e tu ci salti.





Baby, non puoi salvarmi

ho vissuto le occasioni come inganni

le carezze come tagli

le emozioni come infarti

va bene, se vuoi ti dico i dettagli

se non fingi di ascoltarmi

ma tu non puoi salvarmi

le carezze come tagli

le emozioni come infarti

va bene, se vuoi ti dico i dettagli

se non fingi di ascoltarmi.

No, no, no (Oh, no, no)

No, no, no (Oh, no, no)

No, no, no (Oh, no, no), no





