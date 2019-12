Gianluca Capozzi – Ho Fatto un sogno: audio, video e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta e guarda il video di Ho Fatto un sogno, singolo del cantautore napoletano Gianluca Capozzi, uscito venerdì 13 dicembre 2019 via Zeus Record.

L’artista non si smentisce, perché questa canzone, scritta a quattro mani con Massimiliano Capozzi e arrangiata da Sabatino Salvati, è veramente coinvolgente e contagiosa, una romantica poesia in pieno stile Capozzi, che canta un amore che sembra ormai concluso, anche in cuor suo, il cantante spera e sogna ancora che possa rinascere.

Il video ufficiale è stato diretto da Marco Cantone ed è stato girato a Dubai. Alcune delle meravigliose e suggestive immagini, mostrano il cantante e un bellissimo aquario cittadino che fa da sfondo.

Gianluca Capozzi – Ho Fatto un sogno testo

Download su: Amazon – iTunes

Tieni a freno i sentimenti, metti in pausa il cuore

resta solo da capire, quando poss’ fa

ho sultant nu pensier’ che mor staser’

più stu tiemp ca t’ serv p’ ce fa lassà

a diss a verità, che ormai nun c ne sta

Ho fatto un sogno che aveva il tuo volto e si chiamava amore

poi mi hai svegliato, il sapore del niente sapeva di te

non sono scem’ e per questo so leggere in fondo al tuo cuore

dove non vedo più pagine scritte che parlan e me (che parlan e me)

passerà prima o poi ma per ora ho più freddo che mai.





Che rumur fa o silenz’ dropp fatt ammor’

par ca s zicc incuoll e ca nun si ne va

manc si facemm fint e ce crer ancor’

fors sul pa paur i chi adda ccumincià

a vist a verità, che ormai nun c ne sta

Ho fatto un sogno che aveva il tuo volto e si chiamava amore

poi mi hai svegliato, il sapore del niente sapeva di te

non sono scem’ e per questo so leggere in fondo al tuo cuore

dove non vedo più pagine scritte che parlan e me

Poi da ier che la sera do i parol rint o scur e ce vasaim senza e ce fermà

e mo non riesc’ manc e me guardà





Ho fatto un sogno che aveva il tuo volto e si chiamava amore

poi mi hai svegliato, il sapore del niente sapeva di te

non sono scem’ e per questo so leggere in fondo al tuo cuore

dove non vedo più pagine scritte che parlan e me

non sono scem’ e per questo so leggere in fondo al tuo cuore

dove non vedo più pagine scritte che parlan e me

passerà prima o poi

ma per ora ho più freddo che mai.





Ascolta su: