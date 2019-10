Beba – Tonica: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato il 2 ottobre 2019, Tonica è un singolo della rapper torinese Roberta Lazzerini, in arte Beba: leggi il testo e ascolta la nuova canzone.

Scritto dall’interprete e prodotto dalla napoletana Rossella Spena, meglio conosciuta come Rossella Essence, come ogni buona track rap che si rispetti, nel brano non mancano citazioni a brand di alta moda e ad altri personaggi, come un paio di famosi colleghi rapper statunitensi.

Beba – Tonica testo

Mi sta stretto tutto come quando infilo i jeans

svelami il tuo trucco, si, ma solo se sei lean [Nota: “lean” significa magra]

sei un po’ fuori moda, si, come la fanta e lean

non bevo le tue ca**ate, you know what I mean, ah!

che sbatti scegliere i vestiti

questo mi sta male, con questo ho il c*lo di Nicky [Nota: chiaro riferimento a Nicky Minaj]

fiera della mia pesca, frutto della palestra

non ho i vestiti giusti ma nel club comunque mi guardano tutti, anche senza luci

e non posso venire all’Armani, ho gli amici strani

se mi tocchi, tocchi un uzi, togli le mani [Nota: uzi è una mitraglietta]

tu e la tua gang non siete lui ma quattro cani, ahah.





Da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica)

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica)

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica).

Se bevo ballo e poi dopo mi serve un bodyguard

e dico per davvero, lo giuro, non sono ironica

se bevo ballo e poi dopo mi serve un bodyguard

scusa baby, sono tonica

voglio sposarmi con (Beep)

mettere su casa e fare due figli feat

chiamarli Kayne e Kim [Nota: chiaro riferimento a Kayne West e Kim Kardashian]

con ciò che versate compro un completo Versace

con quel che calate faccio un anno di karate

mi sento nuda senza le collane addosso

se mi piaci tu, degli altri me ne fo*to

faccio le fusa a letto, nella vita lotto

faccio la dura e sotto sotto ho un cuore rotto

mi voglion tutti bene perché ho un bel modo di pormi

oggi è andata bene, si, perché è un mondo di porci

ho i segni sulla schiena dei pugnali

non lo diresti se mi guardi perché alleno i dorsali.

Da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica)

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica)

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica).





Da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica)

da quando faccio gym sono tonica (tonica)

non mischio più sto gin con la tonica (tonica).





