Bazzi – Young & Alive: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna Young & Alive, singolo del cantautore statunitense Andrew Bazzi, rilasciato giovedì 5 marzo 2020.

Scritto con la collaborazione di Rose Betts & Kevin White e prodotto da Kevin White, questo gradevole brano anticipa il futuro secondo album in studio, successore di Cosmic (2018)

Nella canzone, il cantante ricorda con una certa nostalgia i tempi della gioventù, quando andava al liceo e si sentiva pieno di vita. Gli vengono in mente gli amici e soprattutto una ragazza della quale era decisamente ossessionato.

“Volevo fare qualcosa che mi ricordasse la bellezza e il mistero di essere giovane” ha dichiarato l’artista classe 1997, che nel video, vediamo dentro una stanza vuota. Al suo interno solo una bici e degli occhiali speciali, grazie ai quali riesce a ripercorrere tutti questi bei momenti. Il finale è veramente sorprendente, perché al di fuori di questa stanza, vi è una città completamente distrutta.

Bazzi – Young & Alive testo

Download su: Amazon – iTunes

La traduzione in italiano

[Chorus]

Ridin’ my bike like I’m too young to drive

Careless and free like it’s 2005

Had to chill the fuck out, take a trip outside

To have fun with my friends like I’m young and alive

[Verse 1]

So can I get your AOL? Hit you lot like “LOL” (L)

This feel like our high school days

Runnin’ ’round at football games (Games)

We ain’t gotta fuck or nothing, we go [?] or somethin’

Now I’m gonna miss you, oh, well

H.A.G.S., hope your summer goes well

[Pre-Chorus]

But when the night gets late and we too fucked up

Please don’t tell your mom, don’t wanna mess this up

‘Cause girl, I think you’re fresh, and I like those kicks

You been on my mind, runnin’ circles ’round it, so

[Chorus]

Ridin’ my bike like I’m too young to drive

Careless and free like it’s 2005

Had to chill the fuck out, take a trip outside

To have fun with my friends like I’m young and alive

[Verse 2]

She my sidekick, so she hear my side kick

She a vibe, so I gotta top five it

I peeped your new layout

If she was a movie, I wonder how it play out (Oh)

There’s no way that I could lose, lose

When I was runnin’ ’round with you, you

Bonfire smell in your hair, hair

Friday night lights, Friday night air





[Pre-Chorus]

It’s way too late and we’re really fucked up

Please don’t tell your mom, don’t wanna mess this up

‘Cause girl, I think you’re fresh, and I like those kicks

You been on my mind, runnin’ circles ’round it, so

[Chorus]

Ridin’ my bike like I’m too young to drive

Careless and free like it’s 2005

Had to chill the fuck out, take a trip outside

To have fun with my friends like I’m young and alive

[Outro]

Oh, oh, like I’m young and alive

Oh, oh, like I’m young and alive

Oh, oh, like I’m young and alive

Oh, oh, like I’m young and alive





Young & Alive Bazzi Traduzione

[Rit.]

In sella alla mia bici come quando ero giovanissimo

Imprudente e libero come se fosse il 2005

Dovevo rilassarmi un po’, fare un giretto fuori

Per divertirmi con i miei amici come se fossi giovane e pieno di vita

[Str. 1]

Quindi posso avere il tuo AOL? Colpirti tanto tipo “LOL” (L)

Sembrano i nostri tempi del liceo

Correre alle partite di football

Non dobbiamo scopare o niente, andiamo [?] o qualcosa del genere

Mi mancherai, oh, bene

Passa una buona estate, spero che la tua estate vada bene [Nota: H.A.G.S. è l’acronimo di “Have A Great Summer”.]

[Pre-Rit. 1]

Ma quando la notte si fa tardi e noi siamo troppo fatti

Per favore, non dirlo a tua madre, non voglio casini

Perché ragazza, penso che tu sia pura, e mi piacciono quelle scarpe

Sei stata nella mia mente, in tutte le parti di essa, quindi





[Rit.]

In sella alla mia bici come quando ero giovanissimo

Imprudente e libero come se fosse il 2005

Dovevo rilassarmi un po’, fare un giretto fuori

Per divertirmi con i miei amici come se fossi giovane e pieno di vita

[Str. 2]

Lei è la mia spalla, quindi sente il mio calcio laterale

È una sensazione, quindi devo essere tra i primi cinque

Ho sbirciato la tua nuova sistemazione

Se lei fosse un film, chissà come andrebbe a finire (Oh)

Non c’è modo che io possa perdere, perdere

Quando andavo in giro con te, tu

Odore di fumo nei tuoi capelli, i capelli

Luci del venerdì sera, aria del venerdì sera

[Pre-Rit. 2]

È troppo tardi e siamo davvero fuori di testa

Per favore, non dirlo a tua madre, non voglio casini

Perché ragazza, penso che tu sia pura, e mi piacciono quelle scarpe

Sei stata nella mia mente, in tutte le parti di essa, quindi

[Rit.]

In sella alla mia bici come quando ero giovanissimo

Imprudente e libero come se fosse il 2005

Dovevo rilassarmi un po’, fare un giretto fuori

Per divertirmi con i miei amici come se fossi giovane e pieno di vita

[Outro]

Oh, oh, come se fossi giovane e pieno di vita

Oh, oh, come se fossi giovane e pieno di vita

Oh, oh, come se fossi giovane e pieno di vita

Oh, oh, come se fossi giovane e pieno di vita

Ascolta su: