Bastille – Joy: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Dal 2 maggio 2019 è disponibile Joy, terzo anticipo del terzo album in studio dei Bastile intitolato Doom Days, che verrà rilasciato il prossimo 14 giugno. Leggi il testo scritto dal frontman Dan Smith, la traduzione in italiano e ascolta l’audio.

Il brano, undicesima traccia che chiude l’atteso disco, è stato prodotto da Dan Priddy, Mark Crew e dallo stesso Smith, che svegliandosi nel pavimento della cucina canta i postumi di una sbornia.

Ma una semplice telefonata cambia le cose e il suo stato d’animo: una persona speciale lo chiama e il leader del gruppo britannico esce dal baratro in cui era piombato, probabilmente a causa di un litigio, l’ennesimo, con questa persona.

Joy – Bastille – Testo

Download su: Amazon – iTunes

Thought I’d never be waking on the kitchen floor

But here I lie, not the first time

Now my morning has broken, and it brings the fear

My mind’s falling, fall in

Then I feel my pulse quickening

But regrets can’t change anything

Yeah, I feel my pulse quickening

When your name lights up the screen

Oh joy, when you call me

I was giving up, oh, I was giving in

Joy, set my mind free

I was giving up, oh, I was giving in

How’d you always know when I’m down?

How’d you always know when I’m down?

Take a walk through the wreckage, clearing out my head

I hear your eyes roll right down the phone

I’m your walking disaster, keep on dragging me

From self-pity, poor me

Then I feel my pulse quickening

But I wouldn’t change a thing

Oh joy, when you call me

I was giving up, oh, I was giving in

Joy, set my mind free

I was giving up, oh, I was giving in

How’d you always know when I’m down?

How’d you always know when I’m down?

As the night dissolves into this final frame

You’re a sweet release, you saved me from my brain

From my brain, from my brain, from my brain

Oh, oh, oh, oh

Oh joy, when you call me

I was giving up, oh, I was giving in

Joy, set my mind free

I was giving up, oh, I was giving in





How’d you always know when I’m down?

How’d you always know when I’m down?

I feel Joy when you call me (x4)

How’d you always know when I’m down? (x2)





Bastille Joy traduzione

Non avrei mai pensato di svegliarmi sul pavimento della cucina

Ma sono a terra, non la prima volta

Ora la mia mattina è rovinata e mi fa paura

La mia mente sta crollando, crollando

Poi sento le mie pulsazioni accelerare

Ma i rimorsi non possono cambiare niente

Sì, sento le mie pulsazioni accelerare

Quando il tuo nome illumina il display del cellulare

Oh che gioia, quando mi hai chiamato

Non ci speravo più, oh, stavo cedendo

Gioia, libera la mia mente

Mi stavo arrendendo, oh, stavo cedendo

Come fai a sapere sempre quando sono giù?

Come fai a sapere sempre quando sono depresso?

Faccio un giro tra le macerie, per schiarirmi le idee

Sento che fai occhiatacce guardando il telefono

Sono il tuo disastro vivente, continua a tirarmi fuori

Dall’autocommiserazione, povero me

Poi sento le mie pulsazioni accelerare

Ma non cambierei nulla





Oh che gioia, quando mi hai chiamato

Non ci speravo più, oh, stavo cedendo

Gioia, libera la mia mente

Mi stavo arrendendo, oh, stavo cedendo

Come fai a sapere sempre quando sono giù?

Come fai a sapere sempre quando sono depresso?

Mentre la notte si dissolve in quest’ultimo fotogramma

Sei un dolce sollievo (o “una dolce liberazione”), mi hai salvato dal mio cervello

Dal mio cervello, dal mio cervello, dal mio cervello

Oh oh oh oh

Oh che gioia, quando mi hai chiamato

Non ci speravo più, oh, stavo cedendo

Gioia, libera la mia mente

Mi stavo arrendendo, oh, stavo cedendo

Come fai a sapere sempre quando sono giù?

Come fai a sapere sempre quando sono depresso?

Provo gioia quando mi chiami (x4)

Come fai a sapere quando sono depresso? (x2)

Ascolta su: