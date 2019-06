Annalisa Scarrone – Avocado Toast è il nuovo singolo: audio e testo dell’inedito

Archiviata l’ultima fortunata era discografica Bye Bye e dopo quasi un anno di silenzio musicale, la cantautrice ligure Annalisa torna con il nuovo singolo Avocado Toast, nei negozi e in streaming dal 4 giugno 2019. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta con la collaborazione di Danti e composta da Michele Canova.

Il significato: “Avocado Toast è tipo un quadro: a volte astratto, a volte impressionista. È surreale e un po’ folle, ma poi sensuale, calda e divertente, estiva nel senso più rilassato che si possa intendere. La serietà la lasciamo a settembre” ha spiegato la quasi 34enne cantante di Savona.

Ovviamente si tratta del primo assaggio del futuro settimo album in studio, che la Scarrone ha realizzato a Los Angeles. La cover.

Avocado Toast testo Annalisa

Il cielo questa notte è un Van Gogh

lui sembra un avocado toast

una sparatoria di rose nel letto

tardi per uscire e per dormire presto

tra-sloco l’anima in un dropbox

io voglio colmare il vuoto che ho

con i piedi nudi sopra la brace

facciamo la guerra per fare la pace.





Cosa vuol dire amo (amo)

forse non ci capiamo (amo)

apparecchiati su questo divano

con il coltello e le bacchette in mano

(nananana)

fai il bravo, fai il bravo

siamo yin e yang ma all’in-contrario

siamo sotto sopra, siamo odi et amo

nananana fai il bravo.

Il cielo questa notte è un Van Gogh

lui sembra un avocado toast

una sparatoria di rose nel letto

tardi per uscire e per dormire presto

tra-sloco l’anima in un dropbox

io voglio colmare il vuoto che ho

con i piedi nudi sopra la brace

facciamo la guerra per fare la pace.

Cosa vuol dire amo (amo)

forse non ci capiamo (amo)

su questo tappeto che è fatto di prato

non serve un guinzaglio mai nella mia mano

(hei hei hei)

Facile confondere, difficile non rispondere

in bella vista nascondere

un cuore pieno di polvere

quello che posso farti non lo sai

e quando l’hai capito bye bye.





La casa è diventata un Mirò

io sembro un avocado toast

una sparatoria, ho premuto il grilletto

ci andiamo domani a dormire presto

tra-sloco l’anima in un dropbox

io voglio colmare il vuoto che ho

con i piedi nudi sopra la brace

facciamo la guerra per fare la pace





