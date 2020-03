Astra – Il bello dell’amico: audio e testo della canzone

Il bello dell’amico è un singolo sull’amicizia dell’emergente Astra, rilasciato il 24 ottobre 2019 in maniera indipendente, che tra Youtube e Spotify, ha ottenuto decine di migliaia di ascolti. Il testo e l’audio.

Al momento non si hanno molte informazioni su questo ragazzo, che nella sua pagina Instagram scrive “Quando la musica suona io ci parlo sopra”, un po’ come ha fatto in questa contagiosa canzone, piena di belle parole dedicate alle persone veramente amiche, quelle con cui si sta bene, di cui ci si può fidare ciecamente, che ti difenderebbero sempre, che ti capiscono, che ti tirano su di morale, con le quali si hanno molte cose in comune, le persone che si starebbe ad ascoltare per ore, che ti dimostrano di esserci sempre e comunque.

Purtroppo trovare veri amici è cosa assai difficile ma quando questo avviene, è indubbiamente un qualcosa di veramente bello, positivo e importante per ognuno di noi.

Astra Il bello dell’amico testo

A te che mi supporti e mi sopporti tutto il giorno

Che se poi litighiamo tanto già sai che ritorno

Che quando mi rivedi l’abbraccio non manca mai

Con te mi sento a casa come quando ho il wi-fi





Le volte a fare danni e ad ubriacarsi troppo spesso

Il pomeriggio dopo a raccontarci che è successo

Non mi ricordo nulla già lo so che lo dirai

Il bello dell’amico è che non stanca mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Le ore ad aspettare che si trucca e scende

Le ore a giocare a Fifa e sai chi perde

Maschio o femmina, un amico non si infama mai

Li conto sulle dita come i canali Rai

1,2,3 ci aggiungo il 4 e il 5

Tutta la notte ad ascoltar musica indie

Si vede che ci tiene non perché mi vuole bene

Ma perché c’è sempre stato e sorridiamo insieme

oh ohohohoh

ohohohoh

ohohohohohoh

Si vede che ci tiene non perché mi vuole bene

Ma perché c’è sempre stato e ci divertiamo insieme

Se qualcuno ti toccasse, su di me ci puoi contare

Io ci passerei le ore se mi parli ad ascoltare

uohohohoh

uohohohoh

uohohohohohoh





Si vede se stai bene

Ci stai sempre a litigare

Odio qualsiasi persona che ti faccia stare male

Se commettessi uno sbaglio, sai che ti darò ragione

Ma quando staremo soli

spero capirai i tuoi errori

uohohohoh

uohohohoh

uohohohohohoh





