Prince Royce – Carita de Inocente: audio, video, testo e traduzione della canzone

Carita de Inocente è una bachata di Prince Royce racchiusa come traccia d’apertura del primo CD del doppio album Alter Ego, il sesto disco dell’artista, rilasciato il 7 febbraio 2020.

Il testo e la traduzione in italiano, audio e i video della gradevole canzone, scritta insieme a Yonathan “Mickey” Then & D’Lesly “Dice” Lora e prodotta con la collaborazione di quest’ultimo.

Quello in oggetto è sicuramente uno dei brani più coinvolgenti della sesta era discografica del cantautore statunitense, Principe della bachata, che qui riserva belle parole alla donna di cui è follemente innamorato.

Il testo di Carita de Inocente

Download su: Amazon – iTunes

La traduzione in italiano

[Coro]

Si te digo que te amo

Que tu amor me tiene enfermo

Te aprovecha’ y con más ganas me das lo que quiero

Aunque te vendas como ángel

Pa’ aficia’ tiene esos trucos

Es por eso que hace tiempo yo no duermo solo

[Refrán]

Es que me enamoró

Con su carita de inocente

Ella me enamoró

Es una diabla bien vestida

Ella me enamoró

Hace todo lo que pido

Ella me enamoró (Me enamoró)

[Coro]

Si te digo que te amo

Que tu amor me tiene enfermo

Te aprovecha’ y con más ganas me das lo que quiero

Aunque te vendas como ángel

Pa’ aficia’ tiene esos trucos

Es por eso que hace tiempo yo no duermo solo

Ya yo no duermo solo, oh, oh

(Royce)

[Interludio Instrumental]

(Escuchate el sazón)

(That, that, that fuego, that fuego (That fuego))

[Puente 1]

Ella me sabe enloquecer

No se puede contener

Y las horas se nos pasan

Y te quiero así

Media loca y diferente

La cafeína de mi corazón

[Refrán]

Es que me enamoró

Con su carita de inocente

Ella me enamoró

Es una diabla bien vestida

Ella me enamoró

Hace todo lo que pido

Ella me enamoró (Me enamoró)

[Coro]

Si te digo que te amo

Que tu amor me tiene enfermo

Te aprovecha’ y con más ganas me das lo que quiero

Aunque te vendas como ángel

Pa’ aficia’ tiene esos trucos

Es por eso que hace tiempo yo no duermo solo

Si te digo que te amo

Que tu amor me tiene enfermo

Te aprovecha’ y con más ganas me das lo que quiero

Aunque te vendas como ángel

Pa’ aficia’ tiene esos trucos

Es por eso que hace tiempo yo no duermo solo





[Puente 2]

Bailando boca a boca

Contigo perderme (Yo contigo, mami)

Contigo perderme

Tu cuerpo a mí me aloca

Quiero por siempre tenerte, tenerte, oh

[Outro]

Tu cuerpo a mí me aloca

Quiero por siempre tenerte, tenerte, oh

Yeah





La traduzione di Carita de Inocente

[Rit.]

Se ti dico che ti amo

Che il tuo amore mi fa star male

Si approfitta di te ‘e con più voglia mi dai ciò che voglio

Anche se ti vendi come un angelo

Per conquistare ha quei trucchi

Ecco perché da tempo non dormo da solo

[Refrán]

E che mi sono innamorato

Del suo faccino mi ha fatto innamorare

Mi ha fatto innamorare

È una diavoletta vestita bene

Mi ha fatto innamorare

Fa tutto quello che chiedo

Mi ha fatto innamorare (mi sono innamorato)

[Rit.]

Se ti dico che ti amo

Che il tuo amore mi fa star male

Si approfitta di te ‘e con più voglia mi dai ciò che voglio

Anche se ti vendi come un angelo

Per conquistare ha quei trucchi

Ecco perché da tempo non dormo da solo

Non dormo più da solo, oh, oh

(Royce)

[Interludio]

(Ascoltate la salsa)

(Quel, quel, quel fuoco, quel fuoco, quel fuoco)





[Ponte 1]

Lei sa come farmi impazzire

Non si sa contenere

E le ore volano

E ti amo così

Mezza pazza e diversa

La caffeina del mio cuore

[Refrán]

E che mi sono innamorato

Del suo faccino mi ha fatto innamorare

Mi ha fatto innamorare

È una diavoletta vestita bene

Mi ha fatto innamorare

Fa tutto quello che chiedo

Mi ha fatto innamorare (mi sono innamorato)

[Rit.]

Se ti dico che ti amo

Che il tuo amore mi fa star male

Si approfitta di te ‘e con più voglia mi dai ciò che voglio

Anche se ti vendi come un angelo

Per conquistare ha quei trucchi

Ecco perché da tempo non dormo da solo

Se ti dico che ti amo

Che il tuo amore mi fa star male

Si approfitta di te ‘e con più voglia mi dai ciò che voglio

Anche se ti vendi come un angelo

Per conquistare ha quei trucchi

Ecco perché da tempo non dormo da solo

[Ponte 2]

Ballando bocca a bocca

Perdermi con te (Io con te, bella)

Perdermi con te

Il tuo corpo mi fa impazzire

Voglio averti per sempre, averti oh

[Outro]

Il tuo corpo mi fa impazzire

Voglio averti per sempre, averti oh

Sì

Ascolta su: