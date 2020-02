Arabgt – Neri Neri feat. Luky el Marciano & DJ Stay Fly: audio, video, testo e traduzione della canzone

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna Neri Neri, singolo di Arabgt feat. Luky el Marciano & DJ Stay Fly, pubblicato il 28 gennaio 2020.

Neri Neri testo e traduzione – Arabgt ft. Luky el Marciano & DJ Stay Fly

Yaya yaya yaya ya

Yaya yaya yaya ya

Si ya veran no se pueden comparar

Conmigo o con nosotros

No podran y es normal

Que no hay necesidad que se

Pongan a inventar o a esperimentar

Si no esto aquí va a estallar

Plaakaaaaaaaaaaaaaa

Mashallaa

Dale a tu vuerpo allegria macarena

Mashallaa – Shelele

Neri-Neri cosa buena

Dale a tu vuerpo allegria macarena

mashalla – Shelele

Neri-Neri cosa buena

Dale a tu vuerpo allegria macarena

mashalla – Shelele

Neri-Neri cosa buena

Dale a tu vuerpo allegria macarena

mashalla – Shelele

Neri-Neri cosa buena

Aqui prendemos los motores

Aqui prendemos pila blones





Lo que prendemos, lo quemamos, tu sabes hasta la fine y nadie jode

Aqui prendemos pila blones

Aqui prendemos los motores

Yo te lo digo papi, bebecita

Que aqui nadie nadiee jode

Mashallah





Se vedi, non sono paragonabili

A me o a noi

Non possono ed è normale

Che non è necessario

Che si mettano a inventare o sperimentare

Altrimenti questo esploderà

Plaakaaaaaaaaaaaaaa

Mashallaa [Nota: Nell’Islam, mashallah esprime sorpresa, rispetto, gratitudine e gioia per le azioni o i successi di qualcun altro]

Dona al tuo corpo allegria macarena

Nashalla: Shelele

Neri-Neri cosa buona

Dona al tuo corpo allegria macarena

Nashalla: Shelele

Neri-Neri cosa buona





Dona al tuo corpo allegria macarena

Nashalla: Shelele

Neri-Neri cosa buona

Dona al tuo corpo allegria macarena

Nashalla: Shelele

Neri-Neri cosa buona

Qui accendiamo i motori

Qui accendiamo una pila di blones

Ciò che accendiamo, lo bruciamo, lo sai fino alla fine e non si scherza

Qui accendiamo una pila di blones

Qui accendiamo i motori

Te lo dico papi, piccola

Che qui nessuno scherza

Mashallah

