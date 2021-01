Los Dioses album collaborativo di Anuel AA & Ozuna: informazioni e titoli delle canzoni

Los Dioses è un album inciso dai portoricani Anuel AA e Ozuna, rilasciato il 22 gennaio 2021. I titoli delle dodici canzoni che compongono questo interessante disco collaborativo tra i due amati artisti.

Questo lavoro era stato annunciato nell’agosto 2018, ma solo il 19 gennaio 2021, 3 giorni prima della release, è stata condivisa nella pagina Instagram di Ozuna, la copertina e il link al pre-save su Deezer, Spotify e Apple Music. Proprio grazie a quest’ultima piattaforma, si è scoperta la release date e mi titoli delle dodici tracks.

La coppia aveva già lavorato insieme in numerose canzoni come “China”, “Adicto”, “Brindemos” e “Cambio”, ma non aveva mai pubblicato un progetto discografico collaborativo.

Per la gioia dei fan, dal 22 gennaio sarà possibile ascoltare 12 canzoni inedite di questi due cantanti, uno dei quali, come ben saprete, annunciò lo scorso novembre il ritiro dalla musica attraverso un post su Instagram.





I supporters di Anuel ricorderanno anche il rilascio di “Me Contagie 2“, un brano in cui il portoricano parlava di depressione, infelicità ed del fatto che la sua carriera lo teneva troppo spesso lontano dal figlioletto, frutto dell’amore che fu con Karol G. Per tali ragioni decise il ritiro dall’industria musicale. Ma la release di questo progetto, non significa ovviamente che l’artista ci abbia ripensato, in quanto come detto sopra, i due cantanti ci hanno lavorato molto prima della scelta di Anuel.

Tornando alle dodici tracce, quel che è certo è che non vi sono collaborazioni (bastano loro due) e i produttori sono Ovy On The Drums, Tainy, Mambo Kingz, DJ Luian, Carlos Mercader, Hi Music Hi Flow, Foreign Teck, Gotay, Hydro, Jowny Boom Boom, Lil Geniuz e Yo Poppy.

Los Dioses tracklist (Anuel AA e Ozuna album 2021)

Los Dioses (Video) 100 (Video) Antes (Video) Dime Tú RD (Video) Nena Buena (Video) Contra el Mundo (Video) Perreo (Video) Perfecto (Video) La Maria (Video) Nunca (Video) Municiones (Video)