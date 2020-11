Anuel AA – Me Contagié 2: video, testo e traduzione della canzone con la quale annuncia il ritiro dalla musica

Il rapper e cantante portoricano si ritira dalla musica e lo fa rilasciando Me Contagié 2, nuova versione del brano inciso insieme ad Kendo Kaponi nel 2016, mentre Anuel era ancora in prigione. Entrambe le versioni interpolano la melodia di “Thank You”, di Dido, meglio conosciuta per il suo campionamento in “Stan” di Eminem.

Nella canzone, rilasciata a sorpresa il 19 novembre 2020, poche ore prima della sua presentazione ai Latin GRAMMYS, l’artista parla quindi del suo imminente ritiro dalla scena. La motivazione ufficiale? Dedicare più tempo al figlio, frutto dell’amore che fu con Karol G.

La parte finale del nuovo testo, è molto simile al misterioso post condiviso su Instagram a fine ottobre, che per molti significava la fine della relazione con Karol: “Algunos día’ necesito sexo y en otro’ amor / Hoy me siento mejor, pero mañana vo’a estar peor / Hoy salvo el mundo y mañana quiero verlo arder” (leggi la traduzione in italiano completa della canzone).

In “Me Contagié 2”, Anuel AA parla del suo ritiro dopo il Latin Grammy, non a caso la strofa originale termina con “Ecco perché in questo GRAMMY mi ritiro”. Il rapper aveva già fatto notare che dopo l’evento, avrebbe probabilmente lasciato la musica: “Ci vediamo ai Grammy e poi … non lo so … non voglio più cantare”. Il portoricano ha ricevuto 7 nomination ai Latin Grammy Awards 2020.

Quello che sentiamo in questo ultimo pezzo, è un Anuel triste e tormentato, che si sente come un morto che cammina, sentimenti e sensazioni che vanno in netto contrasto con la gioia e la felicità che l’artista ha mostrato costantemente sui suoi social network, attraverso fotografie o video che mostravano i suoi beni materiali. Evidentemente i soldi e le belle cose non danno la felicità… Almeno quella vera.

Testo Me Contagie 2 Anuel AA

¿Esto es real hasta la qué?

Real hasta la muerte

¿Real hasta la qué?

Hasta la muerte

Real hasta la muerte no e’ un movimiento, nosotro’ somo’ una familia

Sin ti yo no me siento bien, na’ más de mil en cien

Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve

Ante’ éramo’ do’ y ahora somo’ tre’, con tu foto en la pare’

De la soledad yo me enamoré y me contagié

Sin ti yo no me siento bien, na’ más de mil en cien

Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve

Ante’ éramo’ do’ y ahora somo’ tre’, con tu foto en la pare’

De la soledad yo me enamoré y me contagié

Mi futuro me lo empaño

Mi vida en fin siempre ha sido un engaño

Hice un pacto por dinero, pero e’ mucho má’ el daño

Yo me escondo, mi corazón ‘tá negro desde el fondo

Y un monstruo toca mi puerta, pero yo nunca respondo

En la vida se cosecha lo que se siembra

En la selva de cemento me crie entre leone’, no entre cebra’

Yo sé que he hecho cosa’ que son una decepción pa’ mami

Pero ya ni vendo droga, ahora estoy aquí en los GRAMMY

Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él

Por eso pienso en retirarme, porque el más que sufre e’ él

A vece’ saca los juguete’ y me dice: “Hola”

Digo: “Te amo, pero esta canción no va a escribirse sola”

Me duele que otro hombre me lo esté criando

Las parede’ hablan y los fanático’ esperando

Hay treinta mil persona’ pa’ verme cantando

Y me dice: “Papi, no te vaya'”, otra ve’ llorando

Me dice: “Tú ama’ más a los fanático’ que a mí”

“To’ el mundo grita tu nombre, con razón no puede’ ni dormir”

“Siempre me dice’ que e’ la última ve’ y me quedo esperándote

Te muere’ por los fane’, pero vive’ deprimiéndote”

Y en la fama nada e’ real

Estoy tan lleno ‘e odio que se me olvidó cómo llorar

Hace dos año’ que ni duermo, pa’l karma no hay cura

Yo me siento enfermo y to’ los día’ estoy quemándome descalzo en el infierno

Ya no quiero ni cantar

Ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este e’ el final

Antes soñaba con tener mi casa frente al mar

Pero estaba más feli’ en la federal

Algunos día’ necesito sexo y en otro’ amor

Hoy me siento mejor, pero mañana vo’a estar peor

Hoy salvo el mundo y mañana quiero verlo arder

Recuerden que todo día tiene su anochecer

Yo compro lo que sea y la vida me entrega el recibo

Verme de pie no significa que camino vivo

A vece’ me siento muerto, pero yo sobrevivo

Por eso es que en esto’ GRAMMYs yo me retiro, brr

Sin ti yo no me siento bien, na’ más de mil en cien

Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve

Ante’ éramo’ do’ y ahora somo’ tre’, con tu foto en la pare’

De la soledad yo me enamoré y me contagié





Me Contagie 2 traduzione





E’ tutto vero fino a quando?

Vero fino alla morte

Vero fino a quando?

Fino alla morte

Reale finché la morte non è un movimento, siamo una famiglia

Senza di te non sto bene, non più di mille su cento

Vivo ma sono morto dentro, lo vedrebbe anche un cieco

Prima eravamo in due e ora siamo in tre, con la tua foto sulla parete

Dalla solitudine mi sono innamorato e sono stato contagiato

Senza di te non sto bene, non più di mille su cento

Vivo ma sono morto dentro, lo vedrebbe anche un cieco

Prima eravamo in due e ora siamo in tre, con la tua foto sulla parete

Dalla solitudine mi sono innamorato e sono stato contagiato

Il mio futuro è grigio

La mia vita è sempre stata un inganno

Ho fatto un patto per soldi, ma è stato molto più il danno

Mi nascondo, il mio cuore è nero dal profondo

E un mostro bussa alla mia porta, ma non rispondo mai

Nella vita si raccoglie ciò che si semina

Nella giungla di cemento sono cresciuto tra i leoni, non tra le zebre

So di aver fatto cose deludenti per la mamma

Ma non vendo più nemmeno droga, adesso sono qui al GRAMMY

Mio figlio non vuole che io canti, vuole che stia con lui

Per questo penso di ritirarmi, perché è lui a soffrirne maggiormente

A volte tira fuori i giocattoli e dice “Ciao”.

Dico: “Ti voglio, ma questa canzone non si scrive da sola”

Mi ferisce che un altro uomo lo stia crescendo al posto mio

Le pareti parlano e i fan aspettano

Ci sono trentamila persone che aspettano per vedermi cantare

E lui mi dice: “Papà, non andare”, piangendo di nuovo

Mi dice: “Tu ami i fan più di me”

“Tutti gridano il tuo nome, non c’è da stupirsi che tu non riesca nemmeno a dormire”

“Mi dici sempre che è l’ultima volta e ti aspetto

Muori per i fan, ma vivi depresso”

E nella fama niente è reale

Sono così pieno di odio che ho dimenticato come piangere

Non dormo da due anni, per il karma non esistono cure

Mi sento male e ogni giorno brucio a piedi nudi all’inferno

Non voglio nemmeno cantare

Voglio già ritirarmi e non dimentico mai l’inizio, ma questa è la fine

Prima sognavo di avere una casa di fronte al mare

Ma ero più felice in prigione

Certi giorni ho bisogno di sesso e altri di amore

Oggi sto meglio, ma domani starò peggio

Oggi salvo il mondo e domani voglio vederlo bruciare

Ricordo che ogni giorno ha il suo tramonto

Compro qualsiasi cosa e la vita mi consegna la ricevuta

Vedermi in piedi non significa che cammino vivo

A volte mi sento morto, ma sopravvivo

Ecco perché in questo GRAMMY mi ritiro, brr

Senza di te non sto bene, non più di mille su cento

Vivo ma sono morto dentro, lo vedrebbe anche un cieco

Prima eravamo in due e ora siamo in tre, con la tua foto sulla parete

Dalla solitudine mi sono innamorato e sono stato contagiato