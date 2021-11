Antonello Venditti: perché porta sempre gli occhiali? Il motivo è inaspettato

E’ tra gli artisti italiani di maggior successo, Antonella Venditti, con un numero di dischi venduti davvero invidiabile. Nei suoi testi parla d’amore e d’impegno sociale, a Roma, è considerato tra i più prolifici e fra i più popolari. Le sue canzoni ancora oggi molto ascoltate hanno fatto innamorare varie generazioni, con la sua voce unica ed inconfondibile. Il suo debutto avviene nell’anno 1971.

Nel 1975 oltre al matrimonio con Simona Izzo c’è il grande successo del suo brano Lilly, arrivando al primo posto nella hit parade dei 33 e dei 45 giri. Le sue canzoni ancora oggi si ascoltano in radio, ascoltate anche dagli adolescenti di oggi. Un suo grande album che riscuote molto successo è “In questo mondo di ladri” che contiene due brani altrettanto famosi, “21 modi per dirti Ti Amo” e “Ricordati di me”.

Molti brani del celebre cantante Antonello Venditti parlano di aspetti e temi della vita del proletariato urbano, essendo ancora oggi politicamente legato.

LEGGI ANCHE–> Tortuga; Un Giorno In Paradiso (Stadio Olimpico 2015) nuovo album di Antonello Venditti [3 CD + 1 DVD]: tracklist

Avete mai visto Antonello Venditti senza occhiali? Ecco perché li indossa sempre

Un particolare che lo contraddistingue, oltre la sua voce calda e le sue doti artistiche, sono i suoi occhiali, in tutte le sue esibizioni, o apparizioni in TV, non è mai stato senza. In pochi sanno o si ricordano che Venditti, oltre ad essere un noto cantante e cantautore, ha avuto anche dei ruoli in delle produzioni cinematografiche, al fianco di talenti come: Marcello Mastroianni e Paolo Villaggio.

Nella sua Roma è considerato tra i più grandi della musica romana, oltre ad essere un vero tifoso della squadra del cuore, la Roma, per la quale ha composto due inni ufficiali, ancora molto cantanti dai tifosi come lui. Uno è “Che c’è” in onore del terzo scudetto, e l’altro inno è: “Roma Roma, Grazie Roma“.

LEGGI ANCHE–>Antonello Venditti, Ti amo inutilmente: testo e video ufficiale del nuovo singolo

Perché Venditti porta sempre gli occhiali?

In molti se lo saranno chiesti, perché Antonello porta sempre gli occhiali, anche se è diventato un suo marchio di fabbrica, lo rende unico, anche perché indossa un modello di occhiali famosissimo, Ray-Ban portato anche da molti attori in noti film, come: Tom Cruise in “Top Gun“. Delle volte addirittura qualcuno ha ipotizzato che avesse qualche difetto e che volesse nasconderlo.

E’ stato davvero rarissimo vederlo in qualche occasione, che sia stato, o un suo concerto, o in qualche apparizione in TV, vederlo senza, oramai gli appartengono da 40 anni, fanno parte del suo look. Ma in un intervista rilasciata tempo fa, è stato lui stesso a spiegare la motivazione, non è soltanto per moda o per piacere, ma i suoi mitici Ray-Ban sono anche occhiali da vista.

E quando gli è stato chiesto per quale motivo avesse scelto proprio quel modello, la risposta ha sorpreso tutti: perché quel modello di occhiali veniva indossato durante la guerra in Vietnam, dai piloti degli aerei americani. E lui voleva avere un particolare che lo differenziava da altri e voleva usarlo come simbolo di guerra per cantare la pace.