Red Velvet – Psycho: audio, video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Leggi il testo, la traduzione in italiano e in inglese e ascolta e guarda il video ufficiale di Psycho, singolo delle Red Velvet estratto dall’EP ‘The ReVe Festival’ Finale, disponibile da lunedì 23 dicembre 2019.

La girl band sudcoreana nata a Seul nel 2014 e composta da Irene, Kang Seul-gi, Wendy, Joy e Yeri, torna con questo progetto, che va a completare la trilogia “The ReVe Festival: Day 1” e “The ReVe Festival: Day 2”. Nella versione fisica, sono infatti presenti le dodici canzoni racchiuse nei capitoli precedenti, più quattro tracce inedite, quali “In & Out”, “Remember Forever”, “La Rouge (Special Track)” e il brano in oggetto, scritto da Kenzie, EJAE, la svedese Cazzi Opeia (non è una cattiva parola, artisticamente si chiama proprio così!) & Andrew Scott.

Nella gradevole canzone, le cinque cantanti parlano di una strana relazione affettiva, un rapporto che è un misto tra amore e odio: le persone dicono che sono una bella ma strana coppia, in realtà come ammettono loro stesse, questi due individui sono un po’ matti, si, un tantino psicopatici.

Red Velvet – Psycho Testo

[Intro: Seulgi, Wendy, Joy]

Ooh, ooh, yeah, yeah

Hmm yeah, psycho

[Verse 1: Irene, Seulgi]

널 어쩌면 좋을까

이런 맘은 또 첨이라

Up and down이 좀 심해

조절이 자꾸 잘 안돼

하나 확실한 건

I don’t play the game

[Refrain: Yeri, Joy]

우리 진짜 별나대

그냥 내가 너무 좋아해

넌 그걸 너무 잘 알고

날 쥐락펴락해

나도 마찬가지인걸 (Oh-oh-oh)

[Pre-Chorus: Wendy, Joy]

우린 참 별나고 이상한 사이야

서로를 부서지게 (부서지게)

그리곤 또 껴안아

[Chorus: All]

You got me feeling like a psycho, psycho

우릴 보고 말해 자꾸 자꾸

다시 안 볼 듯 싸우다가도

붙어 다니니 말야

이해가 안 간대

웃기지도 않대

[Post-Chorus: All, Wendy]

맞아 Psycho, psycho (Psycho, psycho)

서로 좋아 죽는 바보 바보 (바보, 바보)

너 없인 어지럽고 슬퍼져

기운도 막 없어요

둘이 잘 만났대

Hey, now we’ll be okay

[Verse 2: Irene, Yeri, Seulgi]

Hey trouble

경고 따윈 없이 오는 너

I’m original, visual

우린 원래 이랬어, Yeah

두렵지는 않아 (흥미로울 뿐)

It’s hot! Let me just hop

어떻게 널 다룰까? Ooh, ooh, ooh

[Refrain 2: Joy, Wendy]

어쩔 줄을 몰라 너를 달래고

매섭게 발로 차도

가끔 내게 미소 짓는 널

어떻게 놓겠어 Ooh, ooh

[Pre-Chorus: Seulgi, Joy, Wendy]

우린 아름답고 참 슬픈 사이야

서로를 빛나게 해 (Tell me now)

마치 달과 강처럼

그리곤 또 껴안아

[Chorus: All]

You got me feeling like a psycho, psycho

우릴 보고 말해 자꾸 자꾸

다시 안 볼 듯 싸우다가도

붙어 다니니 말야

이해가 안 간대

웃기지도 않대

[Post-Chorus: All, Wendy, Joy]

맞아 Psycho, psycho (Like a psycho, psycho)

서로 좋아 죽는 바보 바보 (바보 바보)

너 없인 어지럽고 슬퍼져

기운도 막 없어요

둘이 잘 만났대

Hey, now we’ll be okay

[Bridge: Joy, Seulgi]

Don’t look back

그렇게 우리답게 가보자

난 온몸으로 널 느끼고 있어

Everything will be okay

[Chorus: All, Wendy]

You got me feeling like a psycho, psycho

우릴 보고 말해 자꾸 자꾸 (보고 말해 자꾸, oooh)

다시 안 볼 듯 싸우다가도

붙어 다니니 말야

둘이 잘 만났대

Hey, now we’ll be okay

[Post-Chorus: All]

Hey, now we’ll be okay (We’ll be okay)

Hey, now we’ll be okay (We’ll be okay)

Hey, now we’ll be okay (We’ll be okay)

Hey, now we’ll be okay

It’s alright (It’s alright, ooh)

It’s alright (Ooh)

Hey, now we’ll be okay

Hey, now we’ll be okay (Okay, yeah)

Hey, now we’ll be okay (Okay)

Hey, now we’ll be okay (Okay)

It’s alright (Oh, woah, oh)

It’s alright

[Outro: Wendy, Irene]

우린 좀 이상해 (Psycho)





Traduzione in italiano

Cosa dovrei fare per te?

Non mi sono sentita così

Tanti alti e bassi

Non riesco a controllarmi

Una cosa è sicura

Non sto al gioco

Dicono che siamo così strani

Mi piaci così tanto

Lo sai così bene e mi controlli

Lo faccio anch’io

La nostra relazione è veramente molto strana

Litighiamo

E poi ci abbracciamo

Mi fai sentire come una psicopatica, psicopatica

La gente continua a dircelo

Mentre ci scontriamo come se stessimo per rompere

Ma poi andiamo d’accordo

Non capiscono

È così buffo

Proprio psicopatici, psicopatici

Siamo matti che si amano da morire

Senza di te mi sento stordita e triste

Mi sento giù

Disono che siamo una bella coppia

Ehi ce la caveremo





Ehi, problema

Vieni senza preavviso

Sono originale, vedo

E’ questo che siamo, sì

Non ho paura (lo trovo solo interessante)

È hot! fammi saltare

Come posso gestirti? Oh

Io non so cosa fare

Anche se ti do una calmata e ti prendo a calci duramente

Talvolta mi sorridi

Come posso mollarti? uh

Abbiamo una relazione bella e allo stesso tempo triste

Brilliamo a vicenda (Dimmelo ora)

Come la luna e il fiume

E ci riabbracciamo

Mi fai sentire come una psicopatica, psicopatica

La gente continua a dircelo

Mentre ci scontriamo come se stessimo per rompere

Ma poi andiamo d’accordo

Non capiscono

È così buffo

Proprio psicopatici, psicopatici

Siamo matti che si amano da morire

Senza di te mi sento stordita e triste

Mi sento giù

Dicono che siamo una bella coppia

Ehi ce la caveremo

Non guardarti indietro

Cerchiamo di essere quel che siamo

Ti sento con tutto il corpo

Andrà tutto bene

Mi fai sentire come una psicopatica, psicopatica

La gente continua a dircelo

Mentre ci scontriamo come se stessimo per rompere

Ma poi andiamo d’accordo

Dicono che siamo una bella coppia

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

E’ tutto ok

E’ tutto ok

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

Ehi ce la caveremo

E’ tutto ok

E’ tutto ok

Siamo un po ‘strani

Psicopatici

Traduzione in inglese

[Seulgi, Wendy, Joy]

Ooh ooh oh

Hey yeah

Yeah

Psycho

[Irene, Seulgi]:

What should I do about you?

I haven’t felt this way

Up and down a lot

I can’t control myself

One thing is for sure

I don’t play the game

[Yeri, Joy]:

People say we’re so weird

I just like you so much

You know it so well and control me

So do I

[Wendy, Seulgi, Joy]:

We’re in a very weird and strange relationship

We crush each other (Crush)

And hug each other (And hug)

[All]:

You got me feeling like a psycho, psycho

People keep telling us

As we fight like it’s our last

But then we get along

They don’t get it

It’s so funny





[All]:

Right psycho, psycho

We’re fools loving each other so much

Without you I feel dizzy and sad

I feel low

People say we make a cute couple

Hey now we’ll be okay

[Irene, Yeri, Seulgi]:

Hey, trouble

You come without even a warning

I’m original visual

This is who we are yeah

I’m not afraid (Just find it interesting)

It’s hot!

Let me just hop

How can I handle you? Ooh

[Joy, Wendy]:

I don’t know what to do

Even if I calm you down and harshly kick you

You sometimes smile at me

How can I let you go? Ooh

[Seulgi, Joy, Wendy]:

We’re in a beautiful and sad relationship

We make each other shine (Tell me now)

Like the moon and the river

And we hug again

[All]:

You got me feeling like a psycho, psycho

People keep telling us

As we fight like it’s our last

But then we get along

They don’t get it

It’s so funny

[All]:

Right psycho, psycho

We’re fools loving each other so much

Without you I feel dizzy and sad

I feel low

People say we make a cute couple

Hey now we’ll be okay

[Joy, Seulgi]:

Don’t look back

Like that let’s be who we are

I feel you with all my body

Everything will be okay

[All, Wendy]:

You got me feeling like a psycho, psycho

People keep telling us

As we fight like it’s our last

But then we get along

People say we make a cute couple

Hey now we’ll be okay

[All, Irene]:

Hey now we’ll be okay

Hey now we’ll be okay

Hey now we’ll be okay

Hey now we’ll be okay

It’s alright (It’s alright)

It’s alright

[All, Wendy]:

Hey now we’ll be okay

Hey now we’ll be okay

Hey now we’ll be okay

Hey now we’ll be okay

It’s alright (Oh, oh oh)

It’s alright

We’re a little weird

[Irene]:

Psycho

Ascolta su: