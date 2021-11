Annalisa, avete mai visto il suo fidanzato? Inseparabili | FOTO

By

La nota cantautrice è molto apprezzata nel panorama musicale italiano. Partecipò in passato al noto talent show Amici, condotto da Maria de Filippi, ma sfortunatamente non riuscì a vincere. Soprannominata proprio lì Nali, Annalisa Scarrone è oggi seguitissima sui social e molto apprezzata dal pubblico maschile che la considera oltre che brava ed espressiva, anche bella e sensuale. Sapete chi è il suo fidanzato? Non è un volto noto della TV.

Annalisa Scarrone anche se non è stata la vincitrice di “Amici” è stata comunque capace di costruirsi una carriera di tutto rispetto. Ha partecipato varie volte al Festival di Sanremo, dove la sua miglior posizione è stata nel 2018 classificandosi al terzo posto con il brano, “Il mondo prima di te“.

Durante la sua carriera non si è fatta mancare premi e riconoscimenti, come l’MTV Europe Music Awards, Premio Lunezia, un SEAT Music Awards e tanti altri che hanno gratificato il suo lavoro. Ma l’amore è sempre stato una costante nella sua vita.

Annalisa Scarrone, chi è il suo fidanzato?

Le foto di Annalisa sui social riscuotono sempre molto successo: i fan non possono fare a meno di ringraziarla per mostrarsi in tutte le sfumature, soprattutto quelle più sensuali e provocanti.

E’ cambiata molto dalla partecipazione al talent show Amici, era più una ragazzina acqua e sapone, oggi invece la vediamo con capelli più lunghi un make-up diverso, che le danno quell’immagine di vera femminilità.

Dalle notizie apparse in rete, non sono mai mancati alla bella Nali, uomini che la corteggiassero, sia volti noti e non. Insomma la sua vita professionale è cambiata, ma anche la sua vita privata, infatti dopo il suo ultimo Sanremo, ha postato una foto, con al suo fianco un uomo, il suo fidanzato Marian. Ma chi è?

Nali e il suo fidanzato

Annalisa seguitissima su Instagram(Il suo account vanta milioni di follower), oltre a postare le sue foto con sguardi ammiccanti, dove si vede tutta la sua femminilità e sensualità, posta anche una foto insieme ad un uomo, il suo fidanzato.

Lui si chiama Marian Richero, e la foto pubblicata sull’account ufficiale della cantante risale a quando l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo.

Si dice che i due sono inseparabili, ed anche se lei tende a nascondere la sua vita privata, a preservarla dai riflettori, lei spesso è in sua compagnia, anche perché Marian la segue durante le tournée, ed anche in tante altre occasioni.

Tra i due sarà proprio amore vero.