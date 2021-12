Amici di Maria De Filippi, tre cantanti dovranno difendere il banco

Tre allievi di canto del talent show di Amici di Maria De Filippi dovranno difendere il loro banco. Ecco di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi è uno del talent show più longevi della televisione italiana. Alla sua ventunesima edizione, capitanato dalla padrona di casa Maria De Filippi, il programma televisivo ha visto nascere molti talenti sia del canto che della danza.

Tra i concorrenti che si sono avvicendati nelle passate edizioni ci sono: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Riki, Irama, Elodie, The Kolors, Stefano De Martino, Umberto Gaudino, Giulia Stabile, Elena D’Amario, Andreas Muller, Lele, Marco Carta, Valerio Scanu, Sangiovanni, AKA 7ven, Bryan Ramirez, Anbeta Toromani, Diana Del Bufalo e tanti altri.

Amici di Maria De Filippi: I cantanti a rischio

Nella scorsa puntata andata in onda domenica 12 dicembre, durante lo speciale, oltre ad avere come ospiti Il Pagante (con l’insegnante Lorella Cuccarini), Marco Mengoni e Riki che hanno presentato il loro nuovo singolo, a giudicare la gara di canto c’è stata l’attrice e miglior amica di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli.

La donna, è stava vittima di uno scherzo da parte della conduttrice, che ha invitato sul palco del talent Giovannino, un personaggio già visto all’interno del programma Tu si Que Vales, che ha ricoperto il ruolo di disturbatore nei confronti della Ferilli.

Anche in questa occasione, il simpatico personaggio vestito di rosso, non ha perso occasione per prendere di mira l’attrice e nel creare botti in studio di cui uno ha fatto rischiare di cadere la stessa conduttrice.

La classifica di Sabrina Ferilli

Dopo questo episodio, l’attrice ha giudicato le cover che i cantanti hanno eseguito stilando una classifica che ha visto al primo posto Sissi e Luigi rispettivamente con il voto di 9.5.

Nessuna insufficienza è stata data, ma il voto più basso che la Ferilli ha dato ai cantanti è stato il 7 che è andato ad Alex, Elena e Albe che nella prossima puntata dovranno affrontare una sfida per rimanere in gara e tenersi stretto il banco.

Sul web molti utenti hanno criticato la scelta dell’attrice dichiarando che per più di una volta un giudice non esperto nel canto ha stilato una classifica mettendo Alex all’ultimo posto.

Durante l’edizione, tutti i cantanti hanno rilasciato sulle piattaforme i loro singoli, ma soltanto uno di questi è stato certificato d’oro dalla FIMI; si tratta di Quello che fa male brano di LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, figlio del cantautore Gigi D’Alessio, che si è complimentato con lui per il traguardo ottenuto.