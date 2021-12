Amici 2021, la fidanzata di Alex Rina e la reazione delle clip con Cosmary Fasanelli

La fidanzata di Alex W di Amici 2021, pseudonimo di Alessandro Rina ha reagito in un particolare modo dopo aver visto le clip del cantante con Cosmary Fasanelli. Ecco cosa è successo.

Amici di Maria De Filippi è un talent, tra i più longevi della televisione italiana, che da ben ventuno anno, cerca di dare una possibilità ai suoi concorrenti di esordire nel mondo dello spettacolo.

Durante i primi anni, oltre al canto e alla danza, tra le materie c’era anche la categoria recitazione, che venne completamente rimossa per via dei scarsi risultati ottenuti dai suoi rappresentanti al televoto nel corso degli anni.

Amici 2021: Alex e Cosmary

Infatti, nessun attore ha mai vinto il talent, ci sono solo avvicinati al traguardo Samanta Fantauzzi e Andrea Dianetti, rispettivamente classificati al terzo e secondo posto nelle edizioni tre e cinque del programma.

Pertanto, negli anni, grazie all’intervento delle case discografiche sempre più presenti nel talent e alle compagnie di danza che hanno gli occhi aperti sin dall’inizio sugli allievi della scuola di Canale 5, si è optato di puntare solamente su queste due categorie.

Nella nuova edizione di Amici, molti sono i protagonisti amati dal pubblico. Alcuni di loro hanno formato delle coppie. La prima è stata quella del cantante Albe con la ballerina Serena, poi si parla di un flirt della ballerina classica Carola con il cantante Luigi per poi proseguire con i baci tra Dario e Sissi e c’è un rapporto speciale tra LDA ed Elena.

La reazione della fidanzata di Alex

Nello speciale del programma andato in onda domenica 12 dicembre, la conduttrice Maria De Filippi, ha mandato in una una clip dove ha mostrato come il cantante Alex, abbia cambiato umore dal momento in cui all’interno della scuola è entrata la ballerina Cosmary.

Il cantante ha dimostrato interesse nei confronti della ragazza, infatti, si è offerto di portarle in camera la valigia e ha migliorato il suo comportamento, trasformandosi da bello e tenebroso a sorridente e spigliato a tal punto da entrare in camera delle ragazze per vedere come stesse la nuova arrivata.

Per via di queste motivazioni, dopo la visione della clip, la sua fidanzata Chiara ha rimosso da Instagram le storie in evidenza che la ritraevano in compagnia del il ragazzo e la stessa cosa ha fatto Alex nei suoi confronti.

Al momento non si sa esattamente cosa c’è tra lui e la ballerina, dato che quest’ultima è a rischio eliminazione per via della maglia sospesa dalla sua docente Alessandra Celentano.