Amici 21, come partecipare come pubblico: la procedura da seguire

Oggi Amici è uno dei programmi più seguiti di Mediaset, tanti telespettatori però vorrebbero avere la possibilità di seguire i propri beniamini, professori, cantanti e ballerini, dal vivo. Come si può partecipare alla trasmissione in qualità di pubblico in studio? Oggi vi sveleremo la corretta procedura.

Un programma che non conosce crisi quello di Amici. Maria De Filippi, negli anni, ha saputo rendere il format sempre attuale e pieno di elementi che rendono il programma divertente ma allo stesso tempo formativo – professionalmente- per i talenti che anno dopo anno vi partecipano.

Amici, come partecipare in qualità di pubblico?

La vera fortuna di Amici è quella di avere una conduttrice come Maria De Filippi, che ama sognare e far sognare.

La presentatrice originaria di Pavia, è una romantica che non si arrende alle brutture della vita. Ama regalare una possibilità ai giovani che vogliono provare a dare una svolta alla propria vita puntando tutto sul proprio talento, la propria scintilla.

Il programma ha fatto nascere tanti artisti di successo come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Irama, Annalisa… purtroppo non tutti hanno avuto la stessa fortuna ma il mondo della musica è un julgla non sempre si riesce ad emergere e a sopravvivere.

La procedura per candidarsi e prenotarsi

La vera forza del programma è ed è sempre stata il pubblico. Senza i fan, cantanti e ballerini, non avrebbero futuro fuori dal talent.

Avete anche voi il desiderio di partecipare al programma? Tra poco vi sveleremo come potervi prenotare per andare nella nota trasmissione nella famosa puntata della Domenica post pranzo.

La cosa fondamentale da tenere in mente è che partecipare al programma come pubblico è totalmente gratuito. Non bisogna acquistare alcun biglietto d’ingresso.

Ovviamente sembra scontato, ma è opportuno ricordare a tutti quello che vogliono sedersi in platea che il pubblico non viene pagato, la partecipazione è totalmente titolo gratuito.

Al momento, per via della Pandemia, è concessa la partecipazione come pubblico solo ai residenti a Roma e provincia. Prima di entrare in studio, verranno inoltre effettuati dei controlli di sicurezza dal personale sanitario per evitare il propagarsi del virus negli studi mediaset.

I passaggi da seguire

E’ inoltre necessario indossare sempre la mascherina. Lo studio di registrazione è sito in Via Tiburtina 1331 e l’altro ingresso – invece- è in Zona Settecamini a Roma. Si tratta ovviamente degli studi Elios. Si possono prenotare un massimo di 4 posti.

Per prenotarvi basta accedere al sito web di Perla Promotion www.perlapromotion.it

Cliccare poi su “eventi”.

Scegliere l’evento di interesse.

Compilare il format con i dati necessari.

Confermare la prenotazione (massimo 4).

Possono prenotarsi solo i maggiorenni.