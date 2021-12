Festival di Sanremo 2022, due big escluse dalla conduzione? Ecco chi sono

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Ecco chi sono le conduttrici mai prese in considerazione

Sebbene conosciamo i cantanti in gara, ancora non abbiamo notizie riguardo coloro che affiancheranno Amadeus nella conduzione.

Tra i nomi che sono circolati in questi ultimi tempi ci sono: Alessia Marcuzzi, Tommaso Paradiso, Marco Mengoni, Elisa Isoardi, Matilde De Angelis, Marcell Jacobs e Gerry Scotti.

Se per Tommaso Paradiso sembra poter esserci un ruolo diverso da quello di co-conduttore e per Marco Mengoni potrebbe esserci la presenza fissa come ospite musicale in tutte le serate, due degli altri nomi citati sembrano non essere mai stati presi in considerazione da Amadeus.

Secondo alcune fonti i nomi di Alessia Marcuzzi e di Elisa Isoardi non sono mai stati fatti dal direttore artistico, così anche come quello di Elettra Lamborghini che secondo alcuni era ad un passo dal firmare il contratto.

Dato che manca quasi un mese alla kermesse, basta aspettare ancora qualche settimana per sapere chi affiancherà il conduttore durante la prossima edizione del Festival di Sanremo.

