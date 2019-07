Alessandro Cattelan – Telefonino è il primo singolo: audio e testo

Il presentatore Alessandro Cattelan nelle vesti di cantante nel singolo d’esordio battezzato Telefonino, disponibile su iTunes e Spotify dal 12 luglio 2019. Leggi il testo e ascolta il brano.

Da presentatore di X Factor, talent show canoro nel quale si pescano nuovi talenti, a cantante: la distanza è parecchia ma Cattelan ci prova con questa simpatica canzone, che a parer mio non è poi così male, anche se forse non può avere troppe pretese.

Ya ya ya ya

brrrrrrr

Ora mi dai il telefonino

perché è tutto il giorno che smanetti

io ti tolgo il telefonino

se non mangi i broccoletti

tu me lo levi dalla carica e dopo un momento

quando lo riprendo è al 2%

e anche senza wifi

ti guardi Favij che gioca a Fortnite

ma oggi c’era la partita

e io non so com’è finita

perché mi hai finito i giga

e ora scordati la gita.





[x2]

Ti sequestro il telefonino

ti sequestro il telefonino

ti sequestro il telefonino

il telefonino

E dopo you scrivi subito tube ma

non guardare gli altri siti di papà

e quante volte te l’ho detto

non aprire la chat del calcetto

mi hai rotto tre volte il display

hai pubblicato il mio sextape (sextape)

e tra Amazon Prime e Ebay

hai prosciugato la mia postepay (postepay)

ma ricordati bene chi sei

la tua paghetta sono soldi miei

ti mando un vocale di dieci minuti

soltanto per dirti che

[x2]

Ti sequestro il telefonino

ti sequestro il telefonino

ti sequestro il telefonino

il telefonino

E ricordati che è mio

e ti tocca dire addio

ai video di Rovazzi, a comandare ci vado io

ma come tutti i genitori

se poi andiamo a cena fuori

quando tu mi rompi i maroni io ti do





[x2]

Il telefonino ni-no

Telefonino ni-no

Telefonino ni-no

Telefonino ni-no





