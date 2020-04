Amaral – Cuando Suba la Marea: audio, video, testo e traduzione della canzone

Cuando Suba la Marea è il secondo singolo estratto da Hacia lo salvaje, sesto album in studio degli Amaral, pubblicato il 27 settembre 2011. Il testo, la traduzione in italiano l’audio e il video che accompagna il brano.

Amaral è un gruppo formato dalla Eva Amaral e dal chitarrista Juan Aguirre, autori delle loro canzoni come quella in oggetto, utilizzata nella seconda stagione, quarta parte, de La Casa De Papel (in italiano La casa di Carta), serie Netflix che tanto successo ha riscosso nel mondo, Italia inclusa. Questa quarta parte è disponibile dal 3 aprile 2020.

Per esattezza, questa bella canzone viene riprodotta nel settimo episodio durante il funerale di Nairobi. Per capire di cosa sto parlando, guarda il video della parte in cui si sente questo brano, nel quale Eva canta quella che sembra essere la fine di un amore.

Amaral – Cuando Suba la Marea testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

Estaríamos juntos todo el tiempo

Hasta quedarnos sin aliento

Y comernos el mundo, ¡Vaya ilusos!

Y volver a casa en año nuevo

Pero todo acabó y lo de menos

Es buscar una forma de entenderlo

Yo solía pensar que la vida es un juego

Y la pura verdad es que aún lo creo

Y ahora sé que nunca he sido tu princesa

Que no es azul la sangre de mis venas

Y ahora sé que el día que yo me muera

Me tumbaré sobre la arena

Y que me lleve lejos cuando suba… la marea

Por encima del mar de los deseos

Han venido a buscarme hoy los recuerdos

De los días salvajes, apurando

El futuro en la palma de nuestras manos

Y ahora sé que nunca he sido tu princesa

Que no es azul la sangre de mis venas

Y ahora sé que el día que yo me muera

Me tumbaré sobre la arena

Y que me lleve lejos cuando suba… la marea





Y ahora sé que el día que yo me muera

Me tumbaré sobre la arena

Y que me lleve lejos cuando suba…

Y que me lleve lejos cuando suba… la marea





Traduzione

Passa al testo

Staremo sempre insieme

Finché esaleremo l’ultimo respiro

E divoreremo il mondo, che sogno!

E torneremo a casa per Capodanno

Ma è finita e l’ultimo dei problemi

È trovare un modo per capirlo

Credevo che la vita fosse un gioco

E la semplice verità è che ci credo ancora





E ora so che non sono mai stata la tua principessa

Che non è blu il sangue nelle mie vene

E ora so che il giorno in cui morirò

Mi stenderò sulla sabbia

E mi lascerò portar via quando si alzerà… la marea

Sopra il mare dei desideri

Oggi o ricordi sono venuti a cercarmi

Delle giornate spensierate, correndo

Il futuro nel palmo delle nostre mani

E adesso so che non sono mai stata la tua principessa

Che non è blu il sangue nelle mie vene

E ora so che il giorno in cui morirò

Mi stenderò sulla sabbia

E mi lascerò portar via quando si alzerà… la marea

E ora so che il giorno in cui morirò

Mi stenderò sulla sabbia

E portami via quando salgo …

E mi lascerò portar via quando si alzerà… la marea

Ascolta su: