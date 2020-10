Bloody Vinyl & Slait – Altalene feat. Mara Sattei & Coez: ascolta la canzone (con testo)

Il testo di Altalene, primo singolo estratto da BV3 (Bloody Vinyl 3), interpretato da Coez & Mara Sattei e prodotto da Slait & tha Supreme. Il brano è on air da venerdì 2 ottobre 2020.

E’ finalmente disponibile il terzo capitolo della compilation Bloody Vinyl del dj e producer Slait, al secolo Ignazio Pisano, direttore artistico e fondatore della crew Machete (insieme a Salmo e Hell Raton), ma anche direttore artistico della 333 Mob, label indipendente e collettivo rap fondato nel 2017 insieme a Low Kidd. Da marzo è anche direttore artistico di Arista, storica label di Sony Music.

Il terzo capitolo della serie è stato realizzato insieme ai produttori tha Supreme, Low Kidd e Young Miles, ed è in vendita dal 2 ottobre 2020 per Arista Records. Rispetto ai primi due precedenti capitoli, questo non è stato reso disponibile in free download. In BV3, una delle release più rilevanti attese dell’anno, un dj e tre produttori hanno chiamato a raccolta 25 artisti della scena urban italiana e internazionale, artisti veramente molto importati come Fabri Fibra, Gué Pequeno, Lazza, Madman, Jake La Furia, Nitro e tantissimi altri, ma sono stati anche coinvolti produttori del calibro di Sick Luke e Greg Willen.

Nella contagiosa canzone in oggetto, si vede in tutto e per tutto lo zampino di quel geniaccio di tha Supreme, anche co-autore di un testo egregiamente interpretato dal cantautore campano Coez e dalla sorella, talentuosa e poliedrica artista che è riuscita ad attirare attenzione e complimenti di pubblico e critica.

Testo Altalene di Coez e Mara Sattei

[Strofa 1: Mara Sattei]

Ali chiuse, spalle al muro

Anni che cerco le cose giuste

Te lo assicuro come se fossi cartapesta

Scrivo nel fumo, in mezzo a un puzzle, disfarle tutte

Resta nessuno e poi discorsi, mi sento in torto

Vivessi di getto e tremando, quant’è quel costo?

Dentro i tuoi occhi un immenso minuto è corto

Mentre sto meglio mi chiedo se tu stai a posto

Quando tutto è a posto

Rose e pistole capitassi, un po’ dritto al petto, e premo

Spara un fiore, che poi mira, è partito perso

Scrivo “panico” in ogni colore

Che a fatica mischiamo a stento

Credo, cento le cose che c’ho in lista, cadendo cresco

[Pre-Ritornello: Mara Sattei]

Penso valesse di più

Sì, banconote, pretese, promesse che ormai sono in fumo

Come altalene , poi prese, distese nel vuoto, io giù

Bruciamo su un posacenere quando mi chiedi di più

Poi lo facessi anche tu

[Ritornello: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

[Strofa 2: Coez]

Io non ricordo neanche com’è fatto il sole quando scatti e chiudi, oh

E mi mordo le labbra sempre dopo aver detto un pensiero stupido

Sbatti porte in faccia come niente, crei il vento più gelido di sempre

Mentre quello che era cielo adesso è pioggia e in quanto pioggia scende giù

Dici che, siamo in due, ma decido sempre io

Ognuno per, le strade sue, ma mi giro sempre io

E non sento più rumore di questo temporale

Quando sei, tu con me qua





[Ritornello: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

[Bridge: Mara Sattei]

Poi dimmelo te quand’è che fuori è più sereno

Mille spazi vuoti tra me e te

Io mi chiedo spesso e troppo quello in cui poi credo e se cadessi sarei fragile

Quanto costa dirti cose che non direi mai, stai

Poi rimando sempre quando tutto è niente, mentre penso che

[Ritornello: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

Non piove più

Quando sei te, con me, qua