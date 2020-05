Problemi Con Tutti (Giuda) nuovo singolo di Fedez: ascoltalo (testo)

Il testo di Problemi Con Tutti (Giuda)

[1a Strofa]

Ad affittare il mio castello non diventi re

Ma per karitè

Faccio piovere sul tuo vino démodé

Non mi fo*ti neanche in caso tu rinasca me

Sei Medioevo, non Rinascime’

Mania, tatuato in policromia

Ho le vele, quindi volo come Scampia

Troppo zucchero sotto la mia lingua

Vai via, vai via, vai via

Maresciallo, suvvia, quella roba, non mia

Permette la domanda? È mai stato alla Diaz?

Ok, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia

[Pre-Rit.]

(Ahi-ahi-ahi-ahi)

Mi fanno le foto mentre muoio (muoio)

(Ahi-ahi-ahi-ahi)

Cristo, come devo fare?

(Ahi-ahi-ahi-ahi)

Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

[Rit.]

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu

[2a Strofa]

Nella mia macchina i vetri non sono mai stati l’unica cosa fumè

Mi dici le cose cattive, abrasive, ma dai, e mi fanno ridere

Sai so farci, col sesso debole

Siamo tutti giochi di pote’

Il tuo corpo sopra il mio parquet

Sei venuta o sono lacrime?

[Pre-Rit.]

(Ahi-ahi-ahi-ahi)

Mi fanno le foto mentre muoio (muoio)

(Ahi-ahi-ahi-ahi)

Cristo, come devo fare?

(Ahi-ahi-ahi-ahi)

Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi





[Pre-Ritornello]

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi-ahi-ahi-ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

[Rit.]

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu





Problemi Con Tutti (Giuda) Audio

Problemi Con Tutti (Giuda) – Cosa c’è da sapere





Rilasciato venerdì 15 maggio 2020, Problemi Con Tutti (Giuda) è il singolo che segna il ritorno del rapper Fedez, che si era già visto all’opera poche settimane fa nel remix di Le Feste Di Pablo, singolo dell’emergente Cara che ha raggiunto il primato nelle classifiche relative ai singoli più venduto nella penisola.

Non è difficile ipotizzare che questo attesissimo comeback nella musica, dopo un periodo dedicato alla famiglia, sia solo l’inizio si una lunga serie, il primo assaggio di un ipotetico futuro sesto album in studio, successore di Paranoia Airlines (gennaio 2019).

La nuova contagiosa canzone è stata scritta dal rapper milanese classe 1989 con la collaborazione di Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Dargen D’Amico & Edwyn Roberts, con produzione di D.whale, stesso producer della citata Le Feste Di Pablo.

Sta letteralmente facendo impazzire i numerosissimi fan del rapper il nuovo brano, registrato e prodotto tra le mura domestiche, nella sua ormai celebre cabina armadio che ha allestito come piccolo studio e annunciato su Instagram pochissime ore prime della release, postando uno screenshot di un messaggio di un fan che recitava: “Ma quando torni a fare un po’ di rap?“ e relativo video con una breve anteprima. Sono quindi maturi i tempi per un progetto discografico? Naturalmente i fan sperano vivamente di si!