Alexander 23 – IDK You Yet: audio, testo e traduzione del brano

IDK You Yet (vale a dire I don’t know You Yet) è un singolo del giovane cantautore statunitense Alexander Glantz, artisticamente conosciuto come Alexander 23, rilasciato il 9 aprile 2020 via Interscope Records.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video, nel quale, fedelmente alla copertina, lo vediamo in bici intento a lanciare rose in una zona residenziale.

In questa gradevole traccia, una delle canzoni più veloci mai realizzate da questo artista classe 1996, che l’ha interamente scritta e prodotta da solo in circa due settimane, si parla di “sentimenti difficili da provare”. Egli si rivolge a qualcuno che nemmeno conosce e che non ha mai visto, presumibilmente i fan ma anche l’ascoltatore occasionale, ma sa di aver bisogno di queste persone perché negli ultimi tempi non se l’è passata bene. Da qui il titolo “non ti conosco ancora”, preceduto da “ho bisogno di te ora ma”.

[Refrain]

How can you miss someone you’ve never met?

‘Cause I need you now but I don’t know you yet

But can you find me soon because I’m in my head

Yeah, I need you now but I don’t know you yet

[Chorus]

‘Cause lately it’s been hard

They’re selling me for parts

And I don’t wanna be modern art

But I only got half a heart

To give to you

[Verse]

How can you miss someone you’ve never seen?

Oh, tell me, are your eyes brown, blue, or green?

And do you like it with sugar and cream?

Or do you take it straight, oh, just like me?

Yeah, lately it’s been hard

They’re selling me for parts

And I don’t wanna be modern art

But I only got half a heart

To give to you

[Bridge]

And I hope it’s enough

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

[Refrain]

How can you miss someone you’ve never met?

‘Cause I need you now but I don’t know you yet

But can you find me soon because I’m in my head?

Yeah, I need you now but I don’t know you yet





[Outro]

I need you now but I don’t know you yet

I need you now but I don’t know you yet

I need you now but I don’t know you yet

I need you now but I don’t know you yet





[Refrain]

Come può mancarti qualcuno che non hai mai conosciuto?

Perché ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

Ma presto potrai trovarmi perché la penso così

Sì, ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

[Rit.]

Perché ultimamente è stata dura

Mi stanno vendendo a pezzi

E non voglio essere arte moderna

Ma ho solo mezzo cuore

Da darti





[Strofa]

Come può mancarti qualcuno che non hai mai visto?

Oh, dimmi, i tuoi occhi sono marroni, blu o verdi?

E ti piace con zucchero e panna?

O lo bevi amaro, oh, proprio come me?

Sì, ultimamente è stata dura

Mi stanno vendendo a pezzi

E non voglio essere arte moderna

Ma ho solo mezzo cuore

Da darti

[Ponte]

E spero che basti

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

[Refrain]

Come può mancarti qualcuno che non hai mai conosciuto?

Perché ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

Ma presto potrai trovarmi perché la penso così

Sì, ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

[Outro]

Ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

Ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

Ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

Ho bisogno di te ora ma non ti conosco ancora

