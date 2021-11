Alessandra Celentano, quanto guadagna a puntata ad Amici? Impensabile

La celebre maestra di danza ha fatto la storia del programma di Maria De Filippi. La coreografa ha sempre suscitato, nel programma, più di una polemica e si è resa sempre protagonista assoluta dello show anche se i veri protagonisti dovrebbero essere sempre e comunque gli allievi. Ma Alessandra Celentano ha sempre degli argomenti validi per farsi ascoltare.

Ale, come la chiamano i colleghi, a parte Amici, non ha avuto altre grandi partecipazioni televisive. Ha sempre lavorato accanto alla celebre conduttrice di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano, sapete quanto guadagna? Cifre assurde

Pur se si è sempre limitata ad Amici, Alessandra Celentano ha una carriera alle spalle che le ha permesso di fare della sua passione – la danza- un’arte che ha avuto il piacere di insegnare e di apprendere dai grandi.

Non è mai stata semplice come maestra: soddisfarla non è stato semplice nemmeno per gli allievi che ha voluto lei stessa nella scuola. Molto spesso li mette sotto pressione e a dura prova per spronarli e farli raggiungere il massimo delle loro potenzialità.

Ale ha un caratterino non facile ed è anche piuttosto permalosa e ferma nelle sue idee. Maria negli anni l’ha capito e ha fatto di questo suo carattere ‘tremendo’ il suo punto di forza.

Alessandra e i suoi guadagni oggi

Alessandra secondo alcune indiscrezioni arriverebbe a guadagnare circa 5mila euro a puntata. Una somma ingente se moltiplicata per tutte le puntate della stagione.

Ovviamente a questi guadagni vanno aggiunti anche quelli di che la maestra percepisce durante le altre fasi del programma e grazie alla sua immagine.

Ale è parte ormai del programma, è il volto che non è mai cambiato nel programma e Maria non vorrebbe mai fare a meno di lei. Anche se spesso si punzecchiano, ormai senza la Celentano il programma non sarebbe più lo stesso. Anche se richiedesse uno stipendio maggiore, Maria non potrebbe dirle di no!