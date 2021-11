Com’erano i ragazzi del volo da piccoli? Stenterete a riconoscerli | Irriconoscibili

By

Tre talenti che hanno fortuna grazie soprattutto ad una donna, del mondo dello spettacolo, che ha fortemente creduto in loro, Antonella Clerici. I tre de Il Volo si sono fatti conoscere nel mondo grazie alle loro abilità e oggi ci si chiede come fossero un tempo.

Il Volo oggi è l’Italia nel mondo. Se da un lato i Maneskin rappresentano la follia italiana, dall’altro i tre tenori sono il bel canto.

Il Volo, ricordate com’erano da piccoli? Irriconoscibili

I tre tenori de Il Volo che con la loro Grande Amore hanno letteralmente sbancato, oggi hanno fan in tutto il mondo. Le loro sostenitrici si sono innamorate della loro voce ma anche della loro immagine. Oggi sono dei bei ragazzi e infatti il gossip non fa altro che parlare dei loro amori, dei loro flirt o presunti tali.

Le canzoni del trio stanno facendo il giro del mondo, il loro nuovo album è tra i più ascoltati nel mondo.

Nonostante la giovane età, i tre hanno alle spalle già molti anni di carriera, il motivo è semplicissimo: i tre ragazzi hanno iniziato quando erano solo dei bambini.

Il tre tenori da piccoli

Non tutti però ricordano com’erano Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone quando hanno iniziato a muovere i primi passi in TV.

I tre hanno avuto la fortuna di essere selezionato tra tanti bambini per entrare a far parte del programma Ti Lascio una canzone, talent per bambini talentuosi nel canto.

Non sono entrati insieme, avendo origini completamente diverse. Ma una cosa in comune ce l’avevano: la passione per il bel canto.

Ognuno nel suo stile, ha dimostrato di avere una voce forte e potente. Antonella ha pensato bene di unirli, di creare una sola voce ne Il Volo.

E’ così che il gruppo ha avuto il successo sperato. Ma forse nemmeno Antonella Clerici si immaginava un’esplosione simile.

Ecco una foto che mostra il gruppo agli esordi.

E ovviamente anche un video che vi mostra i tre tenori in una delle prime esibizioni.



Un successo come il loro è più unico che raro ma ovviamente più che meritato.