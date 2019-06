Albert – Più Calma: guarda il video del nuovo singolo (testo)

Considerato lo storyteller delle nuove generazioni, il 21enne cantautore e rapper Albert vi presenta il nuovo singolo Più Calma, disponibile dal 21 giugno 2019. Leggi il testo scritto di suo pugno e ascolta e guarda il video ufficiale della canzone prodotta da Amman e JARO, già al lavoro per alcuni successi di Shade.

Dopo il successo del primo EP ufficiale Orme (aprile 2018), è il momento di questo brano, che possiamo considerare come un inno alla libertà e alla leggerezza dell’estate.

Il video è stato diretto da Alessandro Maiorano e vede protagonista il giovane cantante in una folle corsa tra le spiagge più selvagge della Sardegna.

Albert Più Calma testo

Per quanto mi riguarda giro una spanna

sotto un pino in montagna, sotto tiro così

vorrei una vita fatta vino e lasagna

senza alcuna lagna, senza dirti stai qui

il mio posto è un vespro sulla sabbia

quando è ancora calda, quando non c’è lunedì

e chi sta a tempo se la canta sopra ad una banda sembra di stare dentro a un tir.

Né tu né io

siamo così lontani

né tu né Dio

cambierete i miei piani.





Calma non ho più

calma non ho più

calma non ho più

calma non ho, non ho, no.

Per quanto mi riguarda sto bene a letto

con la musica e un tetto, può bastare per me

sono di una famiglia buona del centro

con un ottimo accento mi ricorda sul ve’

faccio piccoli passi

con le Huarache nere che tu mi regalasti

sai che io voglio stare steso mentre t’incaz*i

a guardare come te la prendi mentre penso che ho

tanti giorni come gli altri sono un po’ pesanti ma tu non ti tiri indietro

Non ho anni, soldi né diamanti per dare comandi, però quando parli mi spiego con.

Calma non ho più

Calma non ho più

Calma non ho più

calma non ho, non ho, no.





Calma, quanta ne basta

no, canta, tutta entusiasta

e salta l’ultima tappa

la macchinata si è fermata qui

io grido: Calma, quanta ne basta

no, canta, tutta entusiasta

e salta l’ultima tappa

la macchinata si è fermata qui.

Calma non ho più

Calma non ho più

Calma non ho più

calma non ho, non ho, no.





