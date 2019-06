Piccolo Coro dell’Antoniano – Come i pesci, gli elefanti e le tigri: ascolta e guarda il video del brano firmato da Tommaso Paradiso e prodotto da Takagi & Ketra

Come i pesci, gli elefanti e le tigri è un bel brano per bambini scritto dal frontman e anima dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso e prodotto dagli hitmaker Takagi & Ketra per il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, dando vita a quella che forse è la prima hit estiva del Coro diretto da Sabrina Simoni. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale della canzone.

Si sono “scomodati” proprio questi importanti artisti per dare vita a questo pezzo, la cui parte corale è stata arrangiata dal maestro Peppe Vessicchio. Come riportato sul sito ufficiale dello Zecchino d’Oro, il brano nasce da un percorso iniziato qualche anno fa, quando l’Antoniano ha deciso di riposizionare il proprio Coro all’interno della scena musicale italiana, valorizzandone l’impronta contemporanea attraverso contaminazioni musicali e collaborazioni con artisti di diversa formazione e provenienza tra cui Francesca Michielin, Ghemon, Gio Evan, Claver Gold, Frankie HI-NRG mc, Petra Magoni e LaSabri, mentre con i simpaticoni de Lo Stato Sociale, il Coro aveva duettato già nel 2018 sul palco del teatro Ariston a Sanremo. Inoltre lo scorso febbraio, in occasione del live bolognese di Calcutta, il Coro ha interpretato un’originale versione del brano “Oroscopo”.

Disponibile dallo scorso 31 maggio, si tratta di un’insolita ma piacevole canzone d’autore, caratterizzata da attuali sonorità pop unite alle belle voci del coro, che è quasi immediatamente divenuta virale.

Girato dalla factory creativa del centro di produzione dell’Antoniano in collaborazione con la FilmCommission Bologna, il video ufficiale diretto da Davide Ricchiuti, vede protagonisti i ventenni Giulia Palaferri e Luca Flora e naturalmente i bambini del Piccolo Coro.

Piccolo Coro dell’Antoniano – Come i pesci, gli elefanti e le tigri Testo

Vorrei spegnere la luce e non avere più paura del buio

Saltare dalla finestra e

e volare fino all’ultima stella

sopra i tetti, sopra le case

in picchiata accarezzare il mare

e sentire che tutto intorno

tutto intorno sia solo pace.





E questa notte dorme già

come i pesci, gli elefanti e le tigri

come le nuvole bianche nel cielo

andiamo avanti senza fare rumore

ma con la vita

con la vita nel cuore

come i pesci, gli elefanti e le tigri

andiamo avanti senza fare rumore.

Vorrei prendere

la rincorsa e arrivare in cima alla collina

dove il mondo mi parla

dove spunta la mattina

ma abbiamo ancora dei sogni

prima che ci svegli il sole.

E questa notte dorme già

come i pesci gli elefanti e le tigri

come le nuvole bianche nel cielo

andiamo avanti senza fare rumore

ma con la vita

con la vita nel cuore

come i pesci, gli elefanti e le tigri

andiamo avanti senza fare rumore.





OH OH OH…

E questa notte dorme già

come i pesci, gli elefanti e le tigri

come le nuvole bianche nel cielo

andiamo avanti senza fare rumore

ma con la vita

e questa notte dorme già

come i pesci, gli elefanti e le tigri

come le nuvole bianche nel cielo

andiamo avanti senza fare rumore

ma con la vita

con la vita nel cuore.





