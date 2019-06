PanPers feat. SKZ – Sempre meglio che lavorare: video ufficiale (con Antonio Razzi e altri ospiti) e testo della nuova canzone

E’ veramente molto carino il nuovo singolo di Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte PanPers, Sempre meglio che lavorare, e lo è ancor di più il video con illustri ospiti, tra i quali l’ex Senatore Antonio Razzi. Leggi il testo (autori: A. Pisani – L. Peracino – F. Castro – A. Mulargia – C. Peduzzi) e ascolta e guarda il video ufficiale della divertente canzone, un ironico inno contro il lavoro, che si propone come uno dei tormentoni dell’estate 2019, specie grazie al ritornello che sono certo, in molti avranno voglia di cantare a squarciagola.

Prodotto e mixato da Filadelfo Castro, il brano, che vede la collaborazione di SKZ, è disponibile ovunque dal 21 giugno 2019 via Beat Factory ed è rivolto a quei ragazzi che pur di non lavorare seriamente, come la maggior parte delle persone fa, cercano strade alternative come fare i mantenuti, gli influencer, gli universitari fuori corso in eterno e qualsiasi altra cosa, pur di non sgobbare.

Il filmato è veramente molto carino e inizialmente vede protagonista Andrea Pisani (Gaethanos) che chiede al saggio Razzi (Dissenatore Razzus) un consiglio per evitare di andare lavorare, così lui prontamente esce fuori il guanto dell’infinito, anzi, dell’infortunio, e lo dona a Gaethanos… Il finale è veramente sorprendente…

Gli altri ospiti della clip sono Elena Morali, Giorgio Vanni, Stefano Corti, Raffaele D’Ambrosio , Fabio Alisei, Herbert Ballerina, Omar Fantini, Debora Villa, Pancio e Enzuccio, Gianluca Impastato, Chicco D’oliva, Davide D’Urso, Filippo Caccamo e Paolo Noise.

PanPers Sempre meglio che lavorare testo

Download su: Amazon – iTunes

La gente lotta e si sbatte fino alle cinque del venerdì

Io lotto ogni giorno ma con l’Enalotto così forse cambio PC

Dai follow for follow così un po’ di follower mi offrono qualche free drink

Anche se faccio la fame ho le orecchie da cane

(What do you think?)

Migliaia di anni di storia per farci votare i governi migliori

Adesso votiamo ad Amici, sul calcio e i sondaggi nelle Instagram Stories

Dovrei lavorare e pagare le tasse per 35 anni d’amore

Ma se mia moglie è lo Stato io sto fidanzato e basterà un fiore





Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

(buona vita a scrocco, Adidas tarocco)

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che lavorare.

Sarò fuori corso, ma zero soccorso, mi piace l’università

Seguendo i miei piani una volta finita c’è quella della terza età

Andiamo in vacanza da giugno a settembre, una volta deciso si va

Che sia mare, montagna, campagna o città

Tanto paga papà!

Il babbo ha un amico che forse ha un amico che ha un bar dove cerca baristi

Ma se la sera io faccio il mohito alla play chi sconfigge i nazisti?

Nonno a 30 anni sgobbava da 20 ogni volta lui ce lo racconta

Io dipendo da mamma anche per gli alimenti

A proposito la cena è già pronta?

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

(buona vita a scrocco, Adidas tarocco)

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che lavorare.





Non c’è trucco, mammalucco, nasco ricco, mi ci impicco

Faccio l’uomo, dai cprovo, spicco il volo e sto da solo

Sushi bar, con champagne, sono a secco, fai prosecco

Sotto sfratto, notte brava, sono sfatto, torno a casa

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

(buona vita a scrocco, Adidas tarocco)

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che lavorare.

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che

Sempre meglio che lavorare

(buona vita a scrocco, Adidas tarocco)

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che (sempre meglio)

Sempre meglio che lavorare

Sempre meglio che lavorare.

Ascolta su: