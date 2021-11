Luciano Pavarotti: conoscete le sue 3 figlie? Una più bella dell’altra | uguali al papà

Luciano Pavarotti ottimo ad essere stato un grande tenore è stato anche un grande padre. Ecco chi sono le sue tre figlie.

Luciano Pavarotti è stato un tenore italiano, annoverato tra i migliori dieci di tutti i tempi conquistando tutto il mondo con i suoi acuti.

Nato a Modena nel 1935, e scomparso nella sua città natale nel 2007, prende la passione per il canto da suo padre che si dilettava come cantante in modo amatoriale presso una piccola associazione non professionista di coristi.

Pavarotti: Ecco le sue figlie

Inizialmente, Luciano Pavarotti, non intraprende la carriera musicale. Prosegue gli studi per diventare docente di educazione fisica arrivando ad insegnare per due anni in una scuola media e nello stesso tempo prende lezioni di canto dapprima con il tenore Arrigo Porra e successivamente con Ettore Campogliani.

I due nel tempo sono stati gli unici maestri del tenore e il primo successo avviene nel 1955 in Galles dove si esibisce con il coro di cui fa parte anche suo padre che in quell’occasione si aggiudicò un premio al Festival di Llangollen.

Nel 1961 vince il Concorso Internazionale Achille Peri, che gli dà la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico e nello stesso anno riceve la consacrazione come tenore interpretando Rodolfo ne La Bohème di Puccini, diretta da Prandelli.

Dopo una serie di successi ed una carriera già consolidata in Italia, nel 1963 si fece conoscere per lo stesso ruolo che gli diede notorietà al pubblico inglese per poi portarlo in scena nel 1967 in America.

Diventato uno dei cantanti lirici più famosi al mondo, Pavarotti decide nel tempo di creare, a seguito della collaborazione con il cantante di musica leggera Zucchero per il brano Miserere, una serie di concerti benefici organizzati dal tenore assieme alla sua seconda moglie Nicoletta Mantovani che vedono la partecipazione di diversi cantanti di fama nazionale e internazionale duettare con Luciano Pavarotti, la kermesse prende il nome di Pavarotti & Friends.

Malato di cancro al pancreas si ritira a Modena per terminare i suoi giorni non rinunciando fino all’ultimo momento a tenere lezioni di canto ad alcuni allievi ed amici.

Le eredi del tenore Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti, durante il suo primo matrimonio ha avuto tre figlie dalla sua ex moglie Adua Veroni.

La prima, Lorenza è nata nel 1962, chiamata da tutti Titti, ed ha due anni in più della secondogenita Cristina, nota per essere diventata una regista teatrale e per il matrimonio con il docente universitario Massimo Neri e per aver dato al tenore la gioia di diventare nonno.

Giuliana, invece, la più piccola, ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma nel 2019 in occasione della presentazione del documentario sulla vita di Pavarotti girato da Ron Howard.

Oltre loro, Pavarotti ha anche un’altra figlia, Alice, avuta con la seconda moglie Nicoletta Mantovani.