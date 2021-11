Andrea Bocelli, avete visto dove vive? Una vera e propria reggia | Che meraviglia

Andrea Bocelli vive in una bellissima casa da sogno. La sua abitazione è una vera e propria reggia. Ve la mostriamo.

Andrea Bocelli è un tenore e cantante italiano, nato a Lajatico nel 1958.

La sua famiglia deriva da dei mezzadri presso la fattoria di Spadaletto, vicino Volterra, di proprietà dei principi Corsini, e i genitori si occupavano della gestione di un’azienda agricola e della produzione e vendita di macchine per l’agricoltura.

Andrea Bocelli e la casa da sogno

Ipovedente a causa di un glaucoma congenito, all’età di sei anni entrò in un convento di Reggio Emilia per imparare la lettura in Braille. La sua vista sparì del tutto all’età di dodici anni a seguito di una pallonata ricevuta sugli occhi durante una partita di calcio.

Dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l’Università di Pisa ed essersi diplomato in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, lavora come cantante in pianobar della provincia e in varie chiese della Valdera.

Il suo primo 45 giri risale al 1982 mentre nel 1990 firma un contratto con la Virgin Dischi. Nel 1992 registra per Zucchero Fornaciari le tracce per il provino del brano Miserere, cantato in seguito dall’autore con Luciano Pavarotti. Il manager di Zucchero, in cerca di giovani talenti da lanciare, inizia ad occuparsi del giovane tenore facendogli ottenere un contratto con la Sugar di Caterina Caselli.

A seguito di ciò, nel 1994 partecipa alla categorie Nuove Proposte del Festival di Sanremo, uscendone vincente con il brano Il mare calmo della sera. Nel 1995 torna alla kermesse in qualità di Big con la canzone Con te partirò che si piazza al quinto posto della classifica finale.

Il brano in seguito viene usata nella sua versione inglese durante l’addio al pugilato di Henry Maske che contribuisce a farla diventare un successo mondiale.

Attualmente, Andrea Bocelli, ha all’attivo 16 album incisi sia di musica pop che di lirica registrando anche diverse opere.

L’altra casa e la spiaggia

Andrea Bocelli quando non è al lavoro ama rilassarsi con la sua seconda moglie Veronica Berti a Lajatico dove è proprietario di una tenuta di famiglia.

In questo posto immerso nel verde il fratello Alberto coltiva ettari di vigna che produce del buon vino di alta qualità.

Inoltre, il cantante, possiede un palazzo a tre piani a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove l’artista ospita anche il suo studio di registrazione, dieci camere da letto e una splendida vista sul mare di cui ne possiede un pezzo di spiaggia diventato un raffinato stabilimento balneare gestito da sua moglie.