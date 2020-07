Ludwig – Non spegnere la musica: ascolta il rifacimento in italiano di Vamos a la Playa di Miranda

Vi ricordate Vamos a la Playa di Miranda? Beh, sulla base di quella meravigliosa canzone, Ludwig ha inciso e rilasciato Non spegnere la musica, disponibile da martedì 21 luglio 2020 su WM Italy.

Leggi il testo e ascolta questo nuovo coinvolgente brano del il romano Ludovico Franchitti, aka Ludwig, scritta e prodotta con la collaborazione di Daniele Autore, alias Danusk, e Matteo Schiavo, aka Dj Matrix.

Scritta da Noam Kaniel, Johnny Williams e Louis Element e prodotta da The Extravaganza Corporation, Vamos a la Playa è stata una contagiosissima hit della cantante dance francese Miranda, singolo d’esordio dell’artista classe 1996 nonché primo estratto dall’album di debutto Fiesta.

Ammetto che adoravo quel brano, pubblicato in tutto il mondo nell’estate 1999, che si rivelò un tormentone estivo europeo. In Italia raggiunse il quarto posto nella classifica dei singoli, divenendo a fine anno il 64esimo singolo più venduto nella penisola. Vamos a la Playa fu anche inserito nella raccolta estiva del Festivalbar 1999. Era veramente impossibile non apprezzare quella canzone, che sprigionava positività, allegria e voglia di divertimento.

Il dj, producer e cantante romano classe 1992, ce lo ripropone a modo suo e questa versione sta già ricevendo non pochi apprezzamenti dai sempre più numerosi fan.

Vamos a la playa

a Ibiza, all’Ushuaia

come ogni notte

con in mano un cocktail

vamos a la playa

Mykonos, Tropicana

non voglio andare al letto

portami a un party techno





Resta con me

voglio partire con te

questo weekend

ti porto a Neverland

son già le 6

Ludwig non spegnere la musica

la musica, la musica, la uh

Amigo, que calor

c’ho la mano dentro a un tanga

rum e cola por favor

se continuo poi si bagna

baila, baila

baila, baila

baila, baila

baila, uh

Resta con me

voglio partire con te

questo Neverland

ti porto a neverland

son già le 6

Ludwig non spegnere la musica

la musica, la musica, la uh

Amiga que dolor, me fa male la cabeza

dai non fare la princesa

lo so, non sei casa e chiesa

baila, baila

baila, baila

baila, baila

baila, uh

Vamos a la playa

a Ibiza, all’Ushuaia

come ogni notte

con in mano un cocktail

vamos a la playa

Mykonos, Tropicana

non voglio andare al letto

portami a un party techno





Resta con me

voglio partire con te

questo weekend ti porto a Neverland

son già le 6

Ludwig non spegnere la musica

la musica, la musica, la uh

Eh no! Eh Ridi!





