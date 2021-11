Carl Brave: avete mai visto la fidanzata? Lei è 9 anni più giovane | FOTO

By

Carl Brave, rapper italiano, non ha mai rivelato il suo stato sentimentale. Ma secondo alcune voci e rileggendo una sua vecchia intervista sembra essere legato ad una ragazza più giovane di lui di nove anni. Ecco di chi si tratta.

Carl Brave: ecco chi occupa il suo cuore

Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Carl Brave, è un cantautore italiano impegnato nella scena rap, produttore discografico ed ex cestista italiano.

Durante l’adolescenza, tra gli undici e i ventidue anni dedica il suo tempo alla pallacanestro, arrivando fino alla terza serie nazionale. Nonostante il suo impegno sportivo, Carl scrive i suoi primi pezzi rap pubblicando nel 2012 il suo primo mixtape Sempre peggio vol.1 con il gruppo Molto Peggio Crew.

Nel 2014 esordisce da solista con il suo primo Ep Brave e nello stesso tempo forma con il rapper Enpashishi il duo elettrorap Wankers. Contemporaneamente fonda insieme ad altri il gruppo collettivo Guasconi.

Nel 2016 comincia a lavorare per un album da solista mai pubblicato e collabora con Franco126 dando vita al progetto Carl Brave x Franco126 che li porterà a pubblicare l’album Polaroid e altri singoli in collaborazione.

Nel 2018 torna alla carriera da solista pubblicando il singolo Fotografia in duetto con Francesca Michielin e Fabri Fibra, primo estratto del suo album Notti brave.

Nel 2019, dopo altri successi, duetta con Elisa nel brano Vivere tutte le vite che diventa uno dei tormentoni dell’estate di quell’anno.

Ad agosto dello stesso anno esce Non ci sto, brano in collaborazione con Marracash e Shablo.

A gennaio 2020 pubblica il suo secondo album Coraggio, promosso dal singolo Parli Parli in duetto con Elodie.

Nel 2021, pubblica il tormentone dell’estate Makumba, cantato in duetto con Noemi.

Il grande amore di Carl

Carl Brave non ha mai ufficializzato di essere fidanzato, ma nel 2018 aveva reso nota una love story con Eleonora Trezza, ragazza di cui si sa pochissimo a parte il fatto che segue spesso il cantante nelle sue trasferte.

Su questa storia ha anche affermato di non essere andato a convivere con lei perché è un passo molto importante, dato che Brave è reduce di una precedente storia dove ha convissuto con la sua ex per due anni a Milano.

Dalle sue storie Instagram possiamo notare come il rapper è spesso in compagnia di molti amici e collaboratori così come sono presenti spesso video e foto delle sue esibizioni durante i concerti.

Pertanto, non sappiamo se attualmente è impegnato o no con Eleonora Trezza o se è stata solo una cotta.