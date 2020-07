6ix9ine – YAYA : audio, video, testo e traduzione della canzone interamente in spagnolo

6ix9ine – YAYA Testo

[Intro]

Ransom got that sauce in it

Se pinta los labio’, hoy no tiene horario

Quiere que la busque en la Lambo

Esta noche coronamo’

Dale, para terminar lo que empezamo’

Oh-oh, baila morena, baila morena

Oh-oh, baila morena, baila morena (Baila, baila)

Oh-oh, baila morena, baila morena

Oh-oh, oh-oh

[Strofa 1]

Una nena así me hacía falta

Que metiera mi mano por su falda

Se ve que no e’ santa

Es como yo, que le gusta la maldad

Dale, baby, no sea’ mala

No pare’ de moverte que eso me encanta

Bebecita, dame una, una probaíta’

Tú ere’ una mamacita

Cuando chingamo’, baby, tú nunca te quita’

Mueve to’ ese booty, tan chulita como Anitta

[Ritornello]

Tú ‘tá dura, my niña linda, yaya

Dame tequila, no quiero vaina’

Baila, le subo la mini, yaya

Tráeme bebida, no quiero agua

Quiero my nena linda, yaya (Yaya, yaya)

Dame tequila, no quiero vaina’ (Yaya, yaya)

Baila, le subo la mini, yaya

Tráeme bebida, no quiero agua

[Strofa 2]

Ponte freaky, pazzoide

Tú ere’ una chapi-chapiadora

Ella e’ bellaquísima, pero no se enamora

Mami, y chingando hay que darte un diploma

Ninguna se te iguala

Ella me dice: “Vente, papi”, me la saca (Saca)

Y me baila flow Shakira, waka-waka (Waka)

Ella tiene culo bello pero e’ flaca

La baby e’ flaca

[Ritornello]

Quiero my nena linda, yaya

Dame tequila, no quiero vaina’

Baila, le subo la mini, yaya

Tráeme bebida, no quiero agua

[Ponte]

La baby ‘tá borracha

Rakatá, rakatá, rakatá, rakatá

Rakatá, rakatá, rakatá, rakatá

Mami, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

[Ritornello]

Quiero my nena linda, yaya

Dame tequila, no quiero vaina’

Baila, le subo la mini, yaya

Tráeme bebida, no quiero agua

[Outro]

Luian

Mambo Kingz

Jowny

BF

(Yaya, yaya)





[Intro]

Ransom got that sauce in it [Nota: questo è il tag del produttore Ransom Beatz, alla prima collaborazione con il rapper]

Si è messa il rossetto, oggi non ha orari

Vuole che vada a prenderla con la Lamborghini

Stasera andremo in cima

Dai, per finire quello che abbiamo iniziato

Oh-oh, balla brunetta, balla brunetta

Oh-oh, balla brunetta, balla brunetta (balla, danza)

Oh-oh, balla brunetta, balla brunetta

Oh-oh, oh-oh

[1a Strofa]

Una ragazza così è quello che mi mancava

Che mi faccia mettere la mano sotto la sua gonna

Si vede che non è una santa

È come me, le piace la malvagità

Dai, piccola, non fare la cattiva

Continua a muoverti perché mi piace

Dolcezza, dammi un, un assaggino

Sei bellissima

Quando facciamo sesso, piccola, tu non porti ti stacchi più

Muovi quel bel lato b, sexy come Anitta

[Rit.]

Sei hot, mia bellissima ragazza, yaya

Dammi la tequila, non voglio quella roba

Balla, le alzo la minigonna, yaya

Portami da bere, non voglio acqua

Voglio la mia bella ragazza, yaya (Yaya, yaya)

Dammi la tequila, non voglio quella roba (Yaya, yaya)

Balla, le alzo la minigonna, yaya

Portami da bere, non voglio acqua

[2a Strofa]

Diventa pazza,

Sei un’approfittatrice [Nota: Chapiadora è un termine che indica le donne che stanno con un uomo solo perché possono trarre vantaggi dal punto di vista economico]

È depravata, ma non si innamora

Bella, e nel fare sesso meriteresti un diploma

Nessuna è equiparabile a te

Mi dice: “Vieni, bello”, me lo tira fuori (Lo tira fuori)

E balla con il flow di Shakira, Waka-Waka (Waka)

Ha un bel culo ma è magra

La piccoletta è magra

[Rit.]

Voglio la mia bella ragazza, Yaya

Dammi la tequila, non voglio quella roba

Balla, le alzo la minigonna, yaya

Portami da bere, non voglio acqua

[Ponte]

La piccoletta è ubriaco è

Rakatá, rakatá, rakatá, rakatá [Nota: trattasi di un riferimento ad un’altra canzone classica reggaeton. Rakata è una delle canzoni più conosciute del duo Wisin & Yandel.]

Rakatá, rakatá, rakatá, rakatá

Bella, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta





[Rit.]

Voglio la mia bella ragazza, Yaya

Dammi la tequila, non voglio quella roba

Balla, le alzo la minigonna, yaya

Portami da bere, non voglio acqua

Il video di YAYA

Informazioni sulla canzone YAYA

Dopo i successi di GOOBA, prima release dall’uscita dal carcere, e di TROLLZ (con Nicki Minaj), il rapper statunitense Tekashi 6ix9ine ha reso disponibile un nuovo singolo interamente in spagnolo intitolato YaYa, pubblicato venerdì 3 luglio 2020, giorno dal quale è anche disponibile il videoclip diretto da Canon F8, David Wept e il rapper stesso.

La contagiosa canzone, terzo anticipo dell’atteso secondo album in studio del rapper, successore di Dummy Boy (2018), è stata scritta insieme a Xavier Semper, Weezy Kingz, DJ Luian, BF, Jowny Boom Boom, Ransom Beatz & Ramoon, con produzione degli ultimi due della lista.

Per quel che concerne il significato, in questo pezzo si parla di una ragazza che, nonostante i difetti, è quello che ci voleva nella vita del protagonista, che adora il suo corpo, in particolar modo il lato b, e alcuni lati del suo carattere, perché identici ai suoi. Nel testo omaggia artisti come la colombiana Shakira, i portoricani Wisin & Yandel e la brasiliana Anitta. Sarà uno dei tormentoni dell’estate 2020?