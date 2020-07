Kida & Mozzik – PP: guarda il video della nuova canzone (testo)

Leggi il testo di PP, singolo che vede duettare la cantante kosovara Orhidea Latifi, aka Kida, e il rapper albanese Mozzik, il cui video che potete vedere sotto, è disponibile dal 3 luglio 2020. Il brano è diviso in due parti: Paranoia e Pishmon.

La gradevole canzone è stata scritta dal rapper con la collaborazione di Nuk, mentre la produzione è stata curata da Mixey. Il filmato è stato ideato e diretto da Elena Kelmendi.

Kida, Mozzik – PP Testo

(Parte l: Paranoia)

[Kida]

Kjo s’o paranojë, kjo s’o paranojë, no no oh oh

Kjo s’o paranojë, kjo s’o paranojë, no no oh oh

Nëse për ty s’o kurgjo kjo, për mu nuk o lojë

Nëse për ty s’o kurgjo kjo, për mu nuk o lojë

[Kida]

Ty për mu s’o tu ta ni

Ty për ty për mu s’o tu ta ni

S’munesh me m’fol ti mu për ndjenja

Ty për mu s’o tu ta ni

Aj o aj ah, po m’lëndon veç për inat

Aj o aj ah, po m’lëndon po pe du prapë

[Kida, Mozzik]

Kjo s’o paranojë, kjo s’o paranojë, no no oh oh

Kjo s’o paranojë, kjo s’o paranojë, no no oh oh

Ti e di që s’ki nevojë-nevojë-nevojë-vojë

Me bo me bo paranojë-nojë-nojë-nojë

Ti e di që s’ki nevojë-nevojë-nevojë-vojë

Kur me bo paranojë-nojë-nojë-nojë (oh oh)

[Drop]

Mixey

[Mozzik]

Knoj për ty se ti je ton këto damare (yeah)

E me m’bo paranojë osht njona pi tipareve (chyeah)

T’mija, ti je koka, vija jem, vija jem

A kejt ça folen nalt, nuk o rren

Mi corazon-zon-zon-zon (ay ay)

Pse ti s’po m’beson, s’po m’beson mo? (hah)

Kom bo shumë gabime e s’po m’don mo (yah yah)

S’e di a po m’don a s’po m’don mo

Paranojat gjith’ m’ka sillen afër kryt

Plot herë ti ma ke shty se ke dasht me kry

Plot herë m’ke thy e m’ke pshty

Kur kom ardh natën vonë e krejt shpin e kom thy like

Me m’bo për veti veç ti je kon e zonja (ay)

Fjalët kejt ëm hypin sa herë ty t’hapet goja

Kështu që unë s’muna kurrë me t’bo ty loja (yah yah)

Betona edhe nëse o nevoja

[Kida, Mozzik]

Kjo s’o paranojë, kjo s’o paranojë, no no oh oh

Kjo s’o paranojë, kjo s’o paranojë, no no oh oh

Ti e di që s’ki nevojë-nevojë-nevojë-vojë

Me bo me bo paranojë-nojë-nojë-nojë

Ti e di që s’ki nevojë-nevojë-nevojë-vojë

Kur me bo paranojë-nojë-nojë-nojë (oh oh)





[Kida]

Bom be prapë që nuk ki tjera

Bom be prapë që veç na jena

Bom be prapë që s’foli mo që s’po m’vret tash

[Drop]

Mixey

[Kida]

M’thu para syve: “Të dua, të dua babe”

E prapa shpine krahët tu hap tjetër kush o babe

M’thu para syve: “Të dua, të dua babe”

E prapa shpine krahët tu hap o tjetra

(Parte 2: Pishmon)

[Mozzik]

Veq thuma që je pishmon

A ke mall kur najkon

Edhe larg na dy me kon

Gjithqysh sinjal um qon

Dyt jena pishmon, mon-mon-mon

Unë për gabimin tem ti për gabimin ton

Hajt thuma veç a je pishmon, aah

[Mozzik & Kida]

Oh veç a je pishmon-mon-mon-mon-mon

E kërkush vendin ton-ton-ton-ton-ton

Sun e zavendson-son-son-son-son

Veç a je pishmon, oh veç a je pishmon

E ti veç a je pishmon-mon-mon-mon-mon

Oh kërkush vendin ton-ton-ton-ton-ton

Sun e zavendson-son-son-son-son

S’e di a m’beson, s’e di a m’beson

[Kida]

Dyt mëkatet bashkë pi lajna, na na eh

Krejt problemet n’shpin i majna, na na eh

Ni ditë keshim ni ditë kajna, na na eh

Ja pe ndeshim ja pe lajna, no no eh no

Uh te hunda ma ke pru ti mu po apet po t’du

S’po du me kërkon me m’ndrru, naneh

Ej a e din sa gabime jam tuj nje

E kjo zemra jem veç ty o tu t’njeh

[Mozzik & Kida]

Oh veç a je pishmon-mon-mon-mon-mon

E kërkush vendin ton-ton-ton-ton-ton

Sun e zavendson-son-son-son-son

Veç a je pishmon, oh veç a je pishmon

E ti veç a je pishmon-mon-mon-mon-mon

Oh kërkush vendin ton-ton-ton-ton-ton

Sun e zavendson-son-son-son-son

S’e di a m’beson, s’e di a m’beson

[Mozzik]

Ah yah, nuk label-oj se jom shumë marakli

Që sa herë boj gabime bona bona pishmanli

Mos pyt me sa t’kom ndrru se s’pe di

A dy a tri veç ja vlen mu bo prapë bashkë

Për dashuni sa herë tu m’thirrsh

Nuk o shanc mos me ni unë

E sa jem t’ri, m’gin e t’ngi mbi qet melodi

Mos e prish-prish, prish-prish

Me vetmi ish-ish, ish-ish

Prire hashish-shish, shish-shish

Ajo dashni ça ish, ish-ish

[Mozzik & Kida]

Oh veç a je pishmon-mon-mon-mon-mon

E kërkush vendin ton-ton-ton-ton-ton

Sun e zavendson-son-son-son-son

Veç a je pishmon, oh veç a je pishmon

E ti veç a je pishmon-mon-mon-mon-mon

Oh kërkush vendin ton-ton-ton-ton-ton

Sun e zavendson-son-son-son-son

S’e di a m’beson, s’e di a m’beson