Fudasca feat. Snøw, Powfu, Rxseboy – Make You Mine (Massimo Pericolo Remix): ascolta e leggi il testo e la traduzione della canzone

Make You Mine, singolo del romano Fudasca con Snøw, Powfu & Rxseboy, dal 1° luglio 2020 è disponibile nel remix con il rapper lombardo Massimo Pericolo. Il brano è stato originariamente rilasciato il precedente 13 marzo.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova versione di questa canzone del cantante, autore e produttore capitolino classe 1996, impreziosito dalle voci del rapper statunitense Snøw, dell’astro nascente e collega canadese Powfu e di Anthony Tubbs, alias Rxseboy, oltre ovviamente al nuovo fenomeno del rap italiano, che propone una strofa nuova di zecca scritta di suo pugno.

Per quel che concerne il significato, in questo pezzo il protagonista esprime la volontà di conquistare una ragazza, come da titolo di “renderla sua”, perché questa figura si è rivelata molto importante per la sua vita e per la sua salute mentale.

Testo Make You Mine (Massimo Pericolo Remix) di Fudasca ft. Snøw, Powfu & Rxseboy

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Powfu]

Did we run out of orange juice again?

[Pre-Ritornello: Snøw]

Told you I was fine and you knew that I was lyin’

Looked you in your eyes and I knew I’d be alright

Used to hide my feelings, but now it’s time to find them

Yeah, I really like you and I wanna make you mine

[Ritornello: Snøw]

Make you mine, yeah, I wanna make you mine

Make you mine, yeah, I wanna make you mine

Make you mine, yeah, yeah, I wanna make you mine

Yeah, yeah, yeah, I wanna make you mine

[1a Strofa: Powfu]

Ayy, showed up at home with another black eye

Just turned 20 and I still can’t drive

Feel like nobody is on my side

I don’t understand how I’m still alive

And if it weren’t for you

I would probably lose my mind (My mind)

You made me smile, threw away my bad thoughts (Bad thoughts)

You connected all the pieces I lost

[Pre-Ritornello: Snøw & (Powfu)]

Told you I was fine and you knew that I was lyin’ (Lyin’)

Looked you in your eyes and I knew I’d be alright (I’d be alright)

Used to hide my feelings, but now it’s time to find them (Find them)

Yeah, I really like you and I wanna make you mine (Make you mine)

[Ritornello: Snøw & (Powfu)]

Make you mine, yeah, I wanna make you mine (Make you mine)

Make you mine, yeah, I wanna make you mine (Make you mine, yeah)

Make you mine, yeah (All mine), yeah, I wanna make you mine

Yeah, yeah, yeah, I wanna make you mine (All mine)

[2a Strofa: Massimo Pericolo]

Si dice che ogni 30 secondi pensiamo a farlo

Al contrario, io ogni 30 secondi penso ad altro

Ho visto il mondo quanto è pazzo

Ho visto uomini senza i co*lioni e donne con il caxxo

Ero più basso degli altri fino alle medie

Ma a 10 anni mi metteva in imbarazzo essere vergine

Sempre svogliato, ma con grandi doti atletiche

Dire che sono nato complicato è già più semplice

Raga, mi sono fidanzato

Ho preso casa, mo scopiamo sul divano

Finisce bene pure se sbagliamo

Brindiamo alla salute e poi ci alcolizziamo (Ah)

[Pre-Ritornello: Massimo Pericolo, Snøw & Powfu]

Voglio vivere così, senza nessuna certezza (Ah, ah, ah)

Perché dopo che scegli, non hai più scelta

Mer*a, finirò malissimo, lo so benissimo (Skrrt)

Yeah, I really like you and I wanna make you mine (Yeah, yeah, make you mine)

[Ritornello: Snøw & (Powfu)]

Make you mine, yeah, I wanna make you mine (Make you mine)

Make you mine, yeah, I wanna make you mine (Make you mine, yeah)

Make you mine, yeah (All mine), yeah, I wanna make you mine

Yeah, yeah, yeah, I wanna make you mine (All mine)





[3a Strofa: Rxseboy with Snøw]

I wanna wife you up, if I didn’t that’d tragic

And every time we speak, I call you perfect, it’s a habit

Girl, I could drive over, in this ’99 Caddy (Skrrt)

And we can watch a show about a love that’s everlasting (That’s forever)

Never wanna waste your time

See you at the peak, all I gotta do is climb

And I don’t wanna lose my mind so

Yeah, I really like you and I wanna make you mine





Make You Mine Traduzione

[Introduzione]

Abbiamo nuovamente finito il succo d’arancia?

[Pre-Ritornello]

Ti ho detto che stavo bene e sapevi che stavo mentendo

Ti ho guardata nei tuoi occhi e sapevo che sarei stato bene

Nascondevo i miei sentimenti, ma ora è il momento di trovarli

Sì, mi piaci veramente e voglio renderti mia

[Ritornello]

Renderti mia, sì, voglio renderti mia

Renderti mia, sì, voglio renderti mia

Renderti mia, sì, sì, voglio renderti mia

Sì, sì, sì, voglio renderti mia

[1a Strofa]

Ayy, mi sono presentato a casa con un altro occhio nero

Ho appena compiuto 20 anni e non sono ancora in grado di guidare

Sento che nessuno è dalla mia parte

Non capisco come faccio ad essere ancora vivo

E se non fosse stato per te

Probabilmente avrei perso la testa (la testa)

Mi hai fatto sorridere, hai buttato via i miei pensieri negativi (pensieri negativi)

Hai rimesso tutti i pezzi che avevo perduto

[Pre-Ritornello]

Ti ho detto che stavo bene e sapevi che stavo mentendo (mentendo)

Ti ho guardata nei tuoi occhi e sapevo che sarei stato bene (che sarei stato bene)

Nascondevo i miei sentimenti, ma ora è il momento di trovarli (trovarli)

Sì, mi piaci veramente e voglio renderti mia (renderti mia)

[Ritornello]

Renderti mia, sì, voglio renderti mia (renderti mia)

Renderti mia, sì, voglio renderti mia (renderti mia, sì)

Renderti mia, sì (tutta mio), sì, voglio renderti mia

Sì, sì, sì, voglio renderti mia (tutta mia)





[2a Strofa: Massimo]

Si dice che ogni 30 secondi pensiamo a farlo

Al contrario, io ogni 30 secondi penso ad altro

Ho visto il mondo quanto è pazzo

Ho visto uomini senza i co*lioni e donne con il caxxo

Ero più basso degli altri fino alle medie

Ma a 10 anni mi metteva in imbarazzo essere vergine

Sempre svogliato, ma con grandi doti atletiche

Dire che sono nato complicato è già più semplice

Raga, mi sono fidanzato

Ho preso casa, mo scopiamo sul divano

Finisce bene pure se sbagliamo

Brindiamo alla salute e poi ci alcolizziamo (Ah)

[Pre-Ritornello]

Voglio vivere così, senza nessuna certezza (Ah, ah, ah)

Perché dopo che scegli, non hai più scelta

Mer*a, finirò malissimo, lo so benissimo (Skrrt)

Sì, mi piaci veramente e voglio renderti mia (Sì, sì, renderti mia)

[Ritornello]

Renderti mia, sì, voglio renderti mia (renderti mia)

Renderti mia, sì, voglio renderti mia (renderti mia, sì)

Renderti mia, sì (tutta mio), sì, voglio renderti mia

Sì, sì, sì, voglio renderti mia (tutta mia)

[3a Strofa]

Voglio sposarti, se non lo facessi sarebbe tragico

E ogni volta che parliamo, ti dico che sei perfetta, è un’abitudine

Ragazza, potrei venire a prenderti, su questo Caddy del ’99 (Skrrt)

E possiamo guardare uno spettacolo su un amore eterno (che dura per sempre)

Non vuoi mai perdere tempo

Ci vediamo in cima, tutto ciò che devo fare è arrampicarmi

E non voglio perdere la testa così

Sì, mi piaci veramente e voglio renderti mia

Ascolta su: