5 Seconds Of Summer – Lie To Me: video ufficiale, testo e traduzione del singolo, disponibile anche nel remix con Julia Michaels

Lie To Me è il quarto singolo estratto da Youngblood, terzo fortunato album in studio della pop rock band australiana, rilasciato il 15 giugno 2019.

Il remix del brano, che vede la collaborazione di Julia Michaels, è stato pubblicato il 21 dicembre 2018 e verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 1° febbraio 2019. Ad oggi la nuova versione vanta oltre 17 milioni di streams.

Dopo il successo mondiale della title track Youngblood, hit che ha conquistato ben 7 dischi di Platino in Australia, due negli USA ed uno in Italia, UK e Canada, è il momento di questo nuovo probabile successo.

E’ infatti a parer mio veramente niente male questa canzone, che nonostante sia piuttosto breve, è caratterizzata da un incisivo ed orecchiabile ritornello che fa venir voglia di essere canticchiato.

Dal punto di vista del testo, rispetto alla versione presente nel disco, qui cambia la seconda strofa di Julia e il secondo pre-ritornello affidato sempre alla cantautrice statunitense. Per quel che concerne il significato, nel brano si parla di delusioni d’amore…

Il video musicale della versione senza la Michaels è disponibile dallo scorso 18 gennaio ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

5 Seconds Of Summer – Lie To Me – Traduzione

Download su: Amazon – ft. Julia Michaels – iTunes – feat. Julia Michaels

[Strofa 1: Luke]

Ti ho vista con un aspetto nuovo di zecca da un giorno all’altro

E ti ho beccata a guardare troppo, ma non hai guardato due volte

Sembri felice, oh, mmm

Sei felice, oh

[Pre Ritornello: Luke & Calum]

Ripensando a New York City

Cambi il tuo volo per rimanere con me

Ricordo di aver pensato di aver capito bene

[Ritornello: Luke & Calum]

E ora vorrei che non ci fossimo mai incontrati

Perché sei troppo difficile da dimenticare

Mentre sto rimediando ai tuoi errori

So che ti sta togliendo il vestito

E so che non è così, ma se dovessi chiederti se mi ami

Spero che mi mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mi mentirai.

[Strofa 2: Julia Michaels]

Sono le 3 del mattino e il chiaro di luna mi sta mettendo alla prova (Ah)

So che ti sei stretto a qualcun altra

E ora non riesco a dormire (Ah)

Non sono felice, oh

Non sono molto felice, oh

[Strofa 2: Luke] (questa strofa fa parte della prima versione)

Sono le 3 del mattino e il chiaro di luna mi sta mettendo alla prova (ah)

Se resisterò fino all’alba, allora non sarà difficile vedere (ah)

Non sono felice, oh, mmm mmmmm

Non sono troppo felice, ohhh, mmm





[Pre Ritornello: Julia Michaels]

Ripensando a New York City

Avevo finito, ma tu mi hai fatta fuori

Il classico che mi fa scappare quando mi sento pronta

[Pre Ritornello: Luke & Calum] (nella prima versione del brano)

Ripensando a New York City

Cambi il tuo volo per rimanere con me

Il problema era che pensavo di aver fatto bene

[Ritornello: Luke & Julia Michaels]

Ora vorrei che non ci fossimo mai incontrati

Perché sei troppo difficile da dimenticare

Mentre mi sta togliendo il vestito

So che è stesa sul tuo petto

E so che non è così, ma se dovessi chiederti se mi ami

Spero che mi mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mi mentirai

Cantando, mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mentirai

Me-Me-mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mentirai

Mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mentirai

Me-Me-mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mentirai (Sì, sì)

So che non è così, ma se dovessi chiederti se mi ami

Spero che mi mentirai, mentirai, mentirai, mentirai, mi mentirai.

Lie To Me testo

[Verse 1: Luke]

I saw you looking brand new overnight

And I caught you looking too, but you didn’t look twice

You look happy, oh, mmm

You look happy, oh

[Pre Chorus: Luke & Calum]

Flashing back to New York City

Change your flight so you stay with me

Remember thinking that I got this right

[Chorus: Luke & Calum]

And now I wish we never met

‘Cause you’re too hard to forget

While I’m cleaning up your mess

I know he’s taking off your dress

And I know that you don’t, but if I ask you if you love me

I hope you lie, lie, lie, lie, lie to me

[Verse 2: Luke] (questa strofa fa parte della prima versione)

It’s 3 AM and the moonlight’s testing me (ah)

If I can make it ’til dawn, then it won’t be hard to see (ah)

I ain’t happy, oh, mmm mmmmm

I ain’t too happy, ohhh, mmm

[Verse 2: Julia Michaels]

It’s 3 AM and the moonlight’s testing me (Ah)

I know that you’ve been holding on to someone else

And now I can’t sleep (Ah)

I ain’t happy, oh

I ain’t too happy, oh

[Pre Chorus: Julia Michaels]

Flashing back to New York City

I was done, but you undid me

Classic me to run when it feels right

[Pre Chorus: Luke & Calum] (nella prima versione del brano)

Flashing back to New York City

Changing flights so you stay with me

Problem was, I thought I had this right

[Chorus: Luke & Julia Michaels]

Now I wish we never met

‘Cause you’re too hard to forget

While he’s taking off my dress

I know she’s laying on your chest

I know that you don’t, but if I ask you if you love me

I hope you lie, lie, lie, lie, lie to me

Singing, lie, lie, lie, lie, lie

Li-li-lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie

Li-li-lie, lie, lie, lie, lie (Yeah yeah)

I know that you don’t, but if I ask you if you love me

I hope you lie, lie, lie, lie, lie to me





Ascolta su: