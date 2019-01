twenty one pilots – Chlorine: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Si intitola Chlorine il nuovo singolo dei twenty one pilots, quinto estratto da Trench, quinto fortunato album in studio del duo formato da Tyler Joseph e Josh Dun, uscito il 5 ottobre 2018 debuttando nella Top 5 in Italia.

Sulle orme del successo dei precedenti “Jumpsuit”, “Nico and the Niners”, “Levitate” e “My Blood”, la coppia rilancia il disco con questa bella canzone, in rotazione radiofonica nazionale dal 1° febbraio 2019.

Il video

E dal 22 gennaio è disponibile il video musicale diretto dallo storico collaboratore del duo statunitense, Mark C. Eshlemen, per Reel Bear Media. Nel filmato che accompagna il brano, caratterizzato da un beat trip hop e un ritornello decisamente orecchiabile, vediamo Tyler e Josh che puliscono e riempiono d’acqua una piscina sporca, mentre vengono osservati da una piccola creatura bianca con le corna simile a un gremlins di nome Ned… Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Chlorine – twenty one pilots – Traduzione

[Introduzione: Paul Meany]

Allora, dove sei? È passato un po ‘di tempo

[Ritornello]

Sorseggiando direttamente cloro

Lascio che le vibrazioni mi scivolino addosso

Questo ritmo è un composto chimico, il beat è una sostanza chimica

Quando me ne andrò, non tenere il mio posto

Tornerò quando sarà tutto pieno

Il momento è medicina, il momento è medicina

Sorseggiando direttamente cloro

[Strofa 1]

Mi piace quello che sto assaggiando, woah

Veleno sulla mia lingua, sono dipendente a volte

Vibrazioni velenose, woah

Aiutano il mio corpo a stare meglio (o “a fuggire”)

[Refrain]

Sto scappando per mettermi in salvo

Scappando per mettermi in salvo

[Ritornello]

Sorseggiando direttamente cloro

Lascio che le vibrazioni mi scivolino addosso

Questo ritmo è un composto chimico, il beat è una sostanza chimica

Quando me ne andrò, non tenere il mio posto

Tornerò quando sarà tutto pieno

Il momento è medicina, il momento è medicina

Sorseggiando direttamente cloro

[Strofa 2]

Esco dagli standard, woah

Pianifico la mia fuga dalle mura che hanno circoscritto

Garofano rosso ribelle, woa-a-oh

Cresce mentre io decado

[Refrain]

Sto scappando per mettermi in salvo

Scappando per mettermi in salvo

Sì, sto scappando per mettermi in salvo

Scappando per mettermi in salvo

[Verse 3]

Ti nascondo nella tasca del cappotto, dove tenevo il mio ribelle rosso

Mi sentivo invincibile, mi hai avvolto la testa

Ora conduco vite diverse, il mio corpo vive per il piombo

Le ultime due righe potrebbero essere lette in modo errato fino a quando non saranno state pronunciate

Il piombo ha un sapore terribile

Ma ora si raddoppia come un produttore di carta

A volte mi fai schifo, mi piace detestare la battaglia

E tu nella mia vita sei come

[Ritornello]

Sorseggiando direttamente cloro

Lascio che le vibrazioni mi scivolino addosso

Questo ritmo è un composto chimico, il beat è una sostanza chimica

Quando me ne andrò, non tenere il mio posto

Tornerò quando sarà tutto pieno

Il momento è medicina, il momento è medicina

Sorseggiando direttamente cloro

[Interludio]

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Il ritmo è un composto chimico, sì

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Il momento è medicina, sì

Sorseggiando direttamente cloro

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Il ritmo è un composto chimico, sì

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Lascio che le vibrazioni, lascio che le vibrazioni

Il momento è medicina, sì

[Conclusione]

Mi spiace tanto di averti dimenticato

Lascia che ti aggiorni

Mi hanno esaminato come l’estremità di

Una bandiera segnata dalle intemperie che si trova vicino al mare

Puoi costruire la mia casa con frammenti?

Sono solo un composto chimico

Puoi costruire la mia casa con frammenti?

Sono solo una sostanza chimica

Puoi costruire la mia casa con frammenti?

Sono solo un composto chimico

Puoi costruire la mia casa con frammenti?

Sono solo una sostanza chimica

Chlorine testo





Autori: Tyler Joseph e Paul Meany.

[Intro: Paul Meany]

So, where are ya? It’s been a little while

[Chorus]

Sippin’ on straight chlorine

Let the vibe slide over me

This beat is a chemical, beat is a chemical

When I leave, don’t save my seat

I’ll be back when it’s all complete

The moment is medical, moment is medical

Sippin’ on straight chlorine

[Verse 1]

Lovin’ what I’m tastin’, woah

Venom on my tongue, dependent at times

Poisonous vibrations, woah

Help my body run

[Refrain]

I’m runnin’ for my life

Runnin’ for my life

[Chorus]

Sippin’ on straight chlorine

Let the vibe slide over me

This beat is a chemical, beat is a chemical

When I leave, don’t save my seat

I’ll be back when it’s all complete

The moment is medical, moment is medical

Sippin’ on straight chlorine

[Verse 2]

Fall out of formation, woah

I plan my escape from walls they confined

Rebel red carnation, woa-a-oh

Grows while I decay

[Refrain]

I’m runnin’ for my life

Runnin’ for my life

Yeah, I’m runnin’ for my life

Runnin’ for my life

[Verse 3]

Hide you in my coat pocket, where I kept my rebel red

I felt I was invincible, you wrapped around my head

Now different lives I lead, my body lives on lead

The last two lines may read incorrect until said

The lead is terrible in flavor

But now you double as a paper maker

I despise you sometimes, I love to hate the fight

And you in my life is like

[Chorus]

Sippin’ on straight chlorine

Let the vibe slide over me

This beat is a chemical, beat is a chemical

When I leave, don’t save my seat

I’ll be back when it’s all complete

The moment is medical, moment is medical

Sippin’ on straight chlorine

[Interlude]

Let the vibe, let the vibe

Let the vibe, let the vibe

Beat is a chemical, yeah

Let the vibe, let the vibe

Let the vibe, let the vibe

Moment is medical, yeah

Sippin’ on straight chlorine

Let the vibe, let the vibe

Let the vibe, let the vibe

Beat is a chemical, yeah

Let the vibe, let the vibe

Let the vibe, let the vibe

Moment is medical, yeah

[Outro]

I’m so sorry I forgot you

Let me catch you up to speed

I’ve been tested like the ends of

A weathered flag that’s by the sea

Can you build my house with pieces?

I’m just a chemical

Can you build my house with pieces?

I’m just a chemical

Can you build my house with pieces?

I’m just a chemical

Can you build my house with pieces?

I’m just a chemical





Significato del brano:

“Chlorine” è una traccia dedicata al potere purificatore che la musica ha sul narratore. Il cloro, pur essendo una sostanza chimica mortale, viene utilizzato per eliminare sostanze indesiderate. Come indicato nel testo, la sostanza chimica viene confrontata con una “vibrazione” o “beat”. Mentre il cloro ha proprietà velenose e potrebbe potenzialmente causare danni, il narratore non ne ha mai abbastanza.

Che bere cloro possa essere una cosa molto pericolosa da fare è un dato di fatto, tuttavia il narratore pensa che farlo sia una buona idea. Perché? È intrappolato nell’immaginaria città murata di Dema e probabilmente lo vede come l’unico modo per fuggire. Secondo alcuni la traccia riguarda infatti il riprendere la propria vita. In primo luogo, il narratore si ritrova intrappolato in una città malvagia dalla quale è impossibile scappare. In secondo luogo, beve la sostanza tossica in questione e ne gode davvero il gusto. In base a ciò, molti ritengono che i testi siano carichi di prove sufficienti a sostenere il fatto che si parli di tentato suicidio. Ma non tutti sono d’accordo sul fatto che la canzone abbia come tema il suicidio. Alcuni sostengono che potrebbe anche riguardare la droga e il cloro potrebbe effettivamente riferirsi a una droga che fa sentire bene il narratore, nonostante si trovi intrappolato in questa città. Nella seguente parte:

[Verse 1]

Lovin’ what I’m tastin’, woah

Venom on my tongue, dependent at times

Poisonous vibrations, woah

Help my body run

egli sostiene di adorare il gusto del cloro e che vibrazioni velenose, aiutano il suo corpo a fuggire da Dema e gli danno inoltre una certa dipendenza.