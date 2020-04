Achille Lauro – 16 Marzo: audio e testo del singolo

Rilasciato il 3 aprile 2020, 16 Marzo è un singolo di Achille Lauro, scritto a quattro mani con Davide Petrella e prodotto con la collaborazione di Frenetik & Orang3 e l’italo-kenyota Matteo Ciceroni, in arte Gow Tribe, con produzione aggiuntiva di Marco Lancs e Riccardo Kosmos. Il testo e l’audio.

Come affermato dall’artista, che in quest’occasione canta, questa è una lettera rivolta a una ragazza trasformata in brano, che ha deciso di intitolare come il giorno in cui gliel’ha dedicata. Ancora una volta, il cantante ha quindi scelto una data all’interno del titolo di un suo brano.

In questi giorni di isolamento, Lauro de Marinis, aka Achille Lauro, ha meditato trovando l’ispirazione per dare vita a questa gradevole canzone, che rappresenta la sua urgenza di raccontare una nuova fase della sua eterna rinascita con un nuovo linguaggio, libero e liberato.

“Ho sempre curato con attenzione maniacale tutto ciò che riguardasse la mia musica: dalle parole dei miei brani, alla direzione delle produzioni musicali, all’immaginario visivo, ma soltanto adesso assaporo la libertà di forgiare la musica a mia immagine e somiglianza. Sono mesi che non dormo. Sono ossessionato dal creare. Ho trovato “il me” che ho sempre cercato. Mai come questa volta sento la mia musica così mia.” ha affermato l’artista classe 1990.

16 Marzo Achille Lauro Testo

[Str. 1]

Te nei vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente

Più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto

Ho capito già te ne stai andando

Dici: “Tanto ormai per te non piango più… fallo te”

[Ponte]

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono e non si può





[Str. 2]

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente… da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro… uguale a me

[Ponte]

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto e non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

[Rit.]

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando, no

Non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

[Str. 3]

Me ne vado come fossi pazzo

Sì, pazzo di te

Me ne vado perché un po’ ne ho voglia

Un po’ perché

Perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più… come me





[Rit.]

Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando, no

Non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Il 16 marzo





