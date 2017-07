Selena Gomez feat. Gucci Mane nel nuovo singolo Fetish: audio e traduzione del testo

La pop star Selena Gomez ed il rapper Gucci Mane collaborano nel nuovo singolo battezzato Fetish, rilasciato il 13 luglio 2017.

Dopo Bad Liar, la cantautrice statunitense ci propone questa canzone che sarà inclusa nel terzo album in studio ancora senza titolo e release date.

Fetish è stata scritta dagli interpreti, con la collaborazione di Gino “Farrago” Barletta, Brett McLaughlin, Jonas Jeberg, Joe Khajadourian, Alex Schwartz & Chloe Angelides.

Jonas Jeberg & The Futuristics hanno curato la produzione di questo pezzo, in cui si parla dell’ossessione che un uomo prova nei confronti di una donna con la quale vorrebbe fare sesso: anche se lei capisce i bisogni di costui, egli viene tuttavia respinto, ma non demorde e torna all’attacco come niente fosse. Lei non lo biasima, lui invece si perché è troppo bella e attraente.

E’ questo il concept del brano, che in attesa del video ufficiale è possibile ascoltare nel canale Youtube di Selena cliccando sulla cover in basso.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Selena Gomez – Fetish traduzione (Download)

[Strofa 1: Selena Gomez]

Prendere o lasciare

Baby prendere o lasciare

Ma so che non lascerai

Perché so che ne hai bisogno

Guarda nello specchio

Quando mi guardo allo specchio

Baby lo vedo chiaramente

Perché vuoi starmi vicino

[Pre-Ritornello: Selena Gomez]

Non sono sorpresa

Ti capisco, ah

Non posso negare

La tua acquolina in bocca, ah

[Ritornello: Selena Gomez]

Tu hai un debole per il mio amore

Ti mando via ma non esiti a tornare

Non vedo ragione di accusarti

Al posto tuo, lo farei anch’io

[Strofa 2: Selena Gomez]

Raggiunto il limite

Dico che hai raggiunto il limite

Stai andando oltre il tuo limite

Ma so che non puoi arrenderti

Qualcosa di me

Ti ha agganciato sul mio corpo

Ti ha portato sopra e sotto e scombussolato come un origami

[Pre-Ritornello: Selena Gomez]

Non sono sorpresa

Ti capisco, ah

Non posso negare

La tua acquolina in bocca, ah

[Ritornello: Selena Gomez]

Tu hai un debole per il mio amore

Ti mando via ma non esiti a tornare

Non vedo ragione di accusarti

Al posto tuo, lo farei anch’io

[Verso 3: Gucci Mane]

Il modo in cui cammini, il modo in cui parli

Ti biasimo perché è tutta colpa tua

Ti fai desiderare, non demorderò

Fai la dura, ma so che sei malleabile

Tu sei la mia ossessione, è così

Tutte queste voci si sono diffuse

Tanto vale andare avanti e divertirci

Perché dicono che l’abbiamo già fatto

Invita Gucci se hai bisogno e

Sarò a South Beach in una cabrio splendente

A ordinare diamanti, Aquafina

Ho solo bisogno di te in un bikini blu

[Ritornello: Selena Gomez]

Tu hai un debole per il mio amore

Ti mando via ma non esiti a tornare

Non vedo ragione di accusarti

Al posto tuo, lo farei anch’io

Fetish – Selena Gomez – Testo

[Verse 1: Selena Gomez]

Take it or leave it

Baby take it or leave it

But I know you won’t leave it

‘Cause I know that you need it

Look in the mirror

When I look in the mirror

Baby I see it clearer

Why you wanna be nearer

[Pre-Chorus: Selena Gomez]

I’m not surprised

I sympathize, ah

I can’t deny

Your appetite, ah

[Chorus: Selena Gomez]

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too

[Verse 2: Selena Gomez]

Reaching your limit

Say you’re reaching your limit

Going over your limit

But I know you can’t quit it

Something about me

Got you hooked on my body

Take you over and under and twisted up like origami

[Pre-Chorus: Selena Gomez]

I’m not surprised

I sympathize, ah

I can’t deny

Your appetite, ah

[Chorus: Selena Gomez]

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too

[Verse 3: Gucci Mane]

The way you walk, the way you talk

I blame you ‘cause it’s all your fault

Ya playin’ hard, don’t turn me off

Ya acting hard, but I know you soft

You my fetish, I’m so with it

All these rumors bein’ spreaded

Might as well go ‘head and whip it

‘Cause they sayin’ we already did it

Call on Gucci if you ever need and

I’ll be South Beach in the drop top gleamin’

Order diamonds, Aquafina

Just need you in a blue bikini

[Chorus: Selena Gomez]

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too

















