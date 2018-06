Rudimental & Major Lazer feat. Mr. Eazi & Anne-Marie nel nuovo singolo Let Me Live: audio, testo e traduzione

Sulle ali del successo di These Days, i Rudimental, band drum & bass inglese, rilasciano il nuovo singolo Let Me Live, un bel pezzo prodotto con i Major Lazer ed interpretato dalla cantautrice britannica Anne-Marie e il cantautore nigeriano Mr. Eazi.

Dopo la citata hit, che solo nella penisola è stata certificata Platino, è l’ottimo Sun Comes Up feat. James Arthur, è arrivato il momento del terzo singolo estratto dal terzo album in studio Toast to Our Differences (in pre-order nel formato digitale), che vedrà la luce il prossimo 7 settembre. Nella tracklist, spicca su tutte una traccia, la terza, interpretata ancora una volta da Jess Glynne, oltre che dal giamaicano Chronixx.

Non so se eguaglierà il successo di These Days, ma questa Let Me Live è niente male, soprattutto perché c’è quel tocco dancehall dei Major Lazer, oltre alla voce della cantante 27enne Anne-Marie, già all’opera con i Rudimental sulle note di “Rumor Mill” e “Love Is not Just A Word”.

Cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio su Youtube, mentre a seguire ai testi.

Let Me Live testo e traduzione – Rudimental & Major Lazer feat. Anne Marie & Mr. Eazy (Download)

[Intro: Mr Eazi]

Rudimental

Major Lazer

[Verse 1: Anne-Marie]

As I walk through the water, so many things I see, uh-huh

And then I say to myself “It’s never right to sing”

‘Cause I am the one, I rule my world

Nobody rule my destiny

‘Cause you are the one, you rule your world

No bad man own your destiny

[Strofa 1: Anne-Marie]

Mentre cammino nell’acqua, vedo così tante cose, uh-huh

E poi mi dico “Non è mai giusto cantare”

Perché sono la numero uno, governo il mio mondo

Nessuno governa il mio destino

Perché tu sei il numero uno, governi il tuo mondo

Nessun cattivone è proprietario il tuo destino

[Chorus: Anne-Marie]

Leave me alone, let me live my life

Leave me alone, let me live it up, live it up

Leave me alone, I could live my life

Leave me alone, I could live it up, live it up

Leave me alone, let me-

[Ritornello: Anne-Marie]

Lasciami in pace, lasciami vivere la vita

Lasciami sola, lasciami vivere alla grande, vivere alla grande

Lasciami stare, avrei potuto vivere la mia vita

Lasciami in pace, avrei potuto viverla alla grande, viverla alla grande

Lasciami da sola, lasciami





[Verse 2: Anne-Marie]

Are we losin’ controlla, or is it meant to be, uh-huh

Now I’ve opened my mind now

Come on, set me free

‘Cause I am the one, I rule my world

Nobody rules my destiny

‘Cause you are the one, you rule your world

No bad man own your destiny

[Strofa 2: Anne-Marie]

Stiamo perdendo il controllo o facendo in modo che ciò accada

Ho aperto la mente adesso

Forza, lasciami libera

Perché io sono la numero uno, governo il mio mondo

Nessuno governa il mio destino

Perché tu sei il numero uno, governi il tuo mondo

Nessun cattivone è proprietario il tuo destino

[Chorus: Anne-Marie]

Leave me alone, let me live my life

Leave me alone, let me live it up, live it up

Leave me alone, I could live my life

Leave me alone, I could live it up, live it up

Leave me alone, let me live my life

Leave me alone, let me live it up, live it up

Leave me alone, I could live my life

Leave me alone, I could live it up, live it up

Leave me alone, let me-

[Ritornello: Anne-Marie]

Lasciami in pace, lasciami vivere la vita

Lasciami sola, lasciami vivere alla grande, vivere alla grande

Lasciami stare, avrei potuto vivere la mia vita

Lasciami in pace, avrei potuto viverla alla grande, viverla alla grande

Lasciami in pace, lasciami vivere la vita

Lasciami sola, lasciami vivere alla grande, vivere alla grande

Lasciami stare, avrei potuto vivere la mia vita

Lasciami in pace, avrei potuto viverla alla grande, viverla alla grande

Lasciami da sola, lasciami





[Bridge: Anne-Marie]

Why won’t you leave me alone

Yeah, yeah

[Ponte: Anne-Marie]

Perché non mi lasci in pace

Si si

[Post-Chorus: Mr Eazi & Anne-Marie]

I will do anything with my life

I could sip and hit my life

Haven’t me when I get my life

I believe and get my life

I’m not saying it’s alright

‘Cause we got some work tonight

Everyday, every night

Everyday feel the love yeah

And try everyday, and try every night

Enjoy your life

And try everyday, and try every night (ooh, ooh)

And try everyday, and try every night

Enjoy your life

And try everyday

[Post-Ritornello: Mr Eazi & Anne-Marie]

Farò di tutto nella mia vita

Potrei bere e farmi del male

Non avrò me quando avrò la mia vita

Credo e riprendo la mia vita

Non sto dicendo che va tutto bene

Perché abbiamo del lavoro stasera

Ogni giorno ogni notte

Ogni giorno senti l’amore yeah

E prova ogni giorno, e prova ogni notte

Goditi la vita

E prova ogni giorno, e prova ogni notte (ooh, ooh)

E prova ogni giorno, e prova ogni notte

Goditi la vita

E prova ogni giorno

[Outro: Anne-Marie, Both]

Why don’t you live your life, yeah?

And I will go live mine?

Why don’t you live your life, yeah?

And I will go live mine?

Leave me alone, let me live my life

Leave me alone, let me live it up, live it up

Leave me alone, I could live my life

Leave me alone, I could live it up, live it up

[Conclusione: Anne-Marie, entrambi]

Perché non vivi la tua vita?

Ed io vivrò la mia?

Perché non vivi la tua vita?

Ed io vivrò la mia?

Lasciami in pace, lasciami vivere la vita

Lasciami sola, lasciami vivere alla grande, vivere alla grande

Lasciami stare, avrei potuto vivere la mia vita

Lasciami in pace, avrei potuto viverla alla grande, viverla alla grande