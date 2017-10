Pubblicità “Vodafone Shake Remix” con Ghali: qual è il titolo della canzone?

Da circa una settimana, è in rotazione il nuovo spot Vodafone Shake Remix, nuova offerta under 30 della compagnia di telefonia con lo slogan “Scegli Giga, minuti e SMS e crea il tuo mix“.

L’offerta: come avrete ben capito, consente di scegliere in autonomia il mix di Giga, minuti e sms, quindi di personalizzare la propria offerta in base alle proprie esigenze. Inoltre vengono regalati 6 mesi di Tidal Premium (oltre 46.000.000 di canzoni e tutti i contenuti on demand) e i canali in diretta di Vodafone TV mobile. Se siete volete approfondire andate qui.





Ma chi è il cantante e il personaggio protagonista dello spot? E’ ovviamente Ghali il protagonista della nuova pubblicità Vodafone Shake Remix e il jingle sta diventando davvero virale. Del resto la compagnia non poteva scegliere miglior testimonial, in quanto la promozione lega i giovani alla musica ed il rapper di origini tunisine, sempre più sulla cresta dell’onda, ha appena 24 anni.

Per vedere o rivedere la pubblicità cliccate sull’immagine sottostante. La creatività porta la firma di Team Read e la produzione di Filmmaster, con la regia del francese Maxime Bruneel.

Link sponsorizzati









Qualcuno ci ha chiesto quale sia il titolo della canzone della pubblicità Vodafone Shake Remix. Beh non è ancora stato svelato, in quanto si tratta di un brano inciso appositamente per lo spot, quindi non ancora rilasciato e non so se lo sarà mai.

Potrebbe intitolarsi semplicemente Shake Remix ma la cosa certa è che la base è quella di Vida, brano incluso nella tracklist del disco d’esordio battezzato Album, uscito il 26 maggio 2017.

Ecco il testo-messaggio che è possibile ascoltare nei 30 secondi della pubblicità:

Shakera

il tuo telefono forse non prende nell’hinterland

finiti a fare freestyle su una zattera in darsena

oh eh oh

quando mi dicono a casa

oh eh oh

rispondo sono già qua

oh eh oh

io tvb cara Italia

sei la mia dolce metà

In particolare, nella parte che recita “Quando mi dicono vai a casa rispondo sono già qua“, Ghali Amdouni, definito come il fenomeno del momento, allude agli insulti razzisti che riceve e continua a ricevere per le sue origini tunisine, nonostante egli sia nato in quel di Milano.

E sui social, non mancano le critiche e le polemiche: “E fu così che c’iniziammo a svendere X 30 denari” – “DAI NON MI DELUDERE… TI SVENDI ALLA VODAFONE”…

Qualora vi dovessero essere novità, non esiteremo ad aggiornare l’articolo.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi