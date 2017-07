Guarda il video di “Ganas Locas” di Prince Royce feat. Farruko (con traduzione del testo)

Ganas Locas è il titolo del nuovo singolo di Prince Royce con la collaborazione di Farruko, estratto dall’ultima fatica discografica Five, pubblicata lo scorso 24 febbraio.

Il cantautore statunitense e il collega portoricano hanno dato vita a quest’interessante duetto, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Gabriel Rodríguez, Héctor Rubén Rivera “Kahno” e Andy Clay.

Nella canzone, Royce esprime tutto il suo dolore scaturito dalla rottura della relazione con la donna che ama. In contrapposizione, Farruko la corteggia e la invita a ballare ed a lasciarsi andare.

Il video ufficiale è disponibile dallo scorso 14 luglio ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Di seguito la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Ganas Locas – Prince Royce – Traduzione (Download)

E’ bastata una parola

I miei sensi si sono spenti

Come per magia

Ho capito che eri tutto quello che ho sempre voluto

E ormai non potevo farci nulla

Ho fatto un passo nel posto giusto (Farru)

Per cambiare di colpo la mia vita senza preavviso

E spero che anche tu cerchi di fare altrettanto

Che conservi il desiderio di risvegliarti

Nuovamente tra le mie braccia

Perché ho una voglia matta di toccare il tuo corpo

Di baciare la tua bocca, voglio che tu sia mia

Una notte dopo l’altra

Giuro che sento che in ogni momento

Passato con te si ferma il tempo

Sulle tue guance

Come se tutto il mio universo

Dipendesse tutto da te

Che per te io possa essere

Meglio di ciò che sono stato ieri

Per vederti felice, tesoro

Ho tanto bisogno di te

Per te posso essere

Meglio di quanto mi sarei mai immaginato

Per averti, tesoro

[Farruko]

E balliamo incollati

Incollati lentamente

Voglio metterti alla prova

Accarezzare i tuoi capelli lisci

E ballare lentamente, tesoro

Tranquilla che qui nessuno ci vedrà

Balla con me… e sciogliti

Torna vicino a me, lo voglio così

Di fianco come se fosse un bolero

Balla con me… e lasciati andare

Torna vicino a me, lo voglio così

Vicina come se fosse un bolero

Concediti, guardami, baciami

Mordimi il collo, stringimi

Tesoro, fammi quello che vuoi

Non desidero altro che stare con te

Perché ho una voglia matta di toccare il tuo corpo

Di baciare la tua bocca, voglio che tu sia mia

Una notte dopo l’altra

Giuro che sento che in ogni momento

Passato con te si ferma il tempo

Sulle tue guance

Come se tutto il mio universo

Dipendesse tutto da te

Perché ho una voglia matta di toccare il tuo corpo

Di baciare la tua bocca, voglio che tu sia mia

Una notte dopo l’altra

Giuro che sento che in ogni momento

Passato con te si ferma il tempo

Sulle tue guance

Come se tutto il mio universo

Dipendesse tutto da te

Balla con me… e sciogliti

(Perché ho una voglia matta)

Balla con me… e lasciati andare

(Perché ho una voglia matta)

Farru

Prince Royce

Ganas Locas testo – Prince Royce

Bastó con una palabra

Se apagaron mis sentidos

Como por arte de magia

Supe que eras todo lo que había querido

Y ya no pude hacer nada

Pisé en el lugar preciso (Farru)

Para cambiar mi vida de una vez sin previó avisó

Y espero qué tú también

Conserves los deseos de amanecer

En mis brazos otra vez

Pues tengo unas ganas locas de tocar tú cuerpo

De besar tú boca, quiero hacerte mía

Una noche detrás de otra

Juro que siento que en cada momento

Que paso a tu lado se detiene el tiempo

Sobre tus mejillas

Como si todo mi universo

Dependiera solo de ti

Es que por ti yo puedo ser

Mejor de lo que fui ayer

Por verte feliz mujer

Necesito mucho de ti

Es que por ti yo puedo ser

Mejor de lo que soñé

Por tenerte a ti, mujer

[Farruko]

Y bailemos pegadito

Pégate despacio

Quiero probarte

Sentir tu pelo lacio

Y báilame lento así, mujer

Tranquila que aquí nadie nos va a ver

Báilame… y suéltate

Aclárame al ladito, así yo quiero

Afincado como si fuera bolero

Báilame… y suéltate

Aclárame al ladito, así yo quiero

Bien pegado como si fuera bolero

Entrégate, mírame, bésame

Muérdeme el cuello, apriétame

Mami, hazme lo que tú quieras

Qué más que estar contigo yo quisiera

Pues tengo unas ganas locas de tocar tú cuerpo

De besar tú boca, quiero hacerte mía

Una noche detrás de otra

Juro que siento que en cada momento

Que paso a tu lado se detiene el tiempo

Sobre tus mejillas

Como si todo mi universo

Pues tengo unas ganas locas de tocar tú cuerpo

De besar tú boca, quiero hacerte mía

Una noche detrás de otra

Juro que siento que en cada momento

Que paso a tu lado se detiene el tiempo

Sobre tus mejillas

Como si todo mi universo

Báilame… y suéltate

(Pues tengo unas ganas locas)

Báilame… y suéltate

(Pues tengo unas ganas locas)

Farru

Prince Royce

















