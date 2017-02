AMY LEE, ascolta il nuovo singolo “Love Exists”, cover di L’amore esiste (Francesca Michielin): testo e traduzione

Amy Lee, la voce degli Evanescence, ha inciso la cover della bellissima canzone della nostra Francesca Michielin, L’amore esiste, che si intitola Love Exists, bellissima reinterpretazione pubblicata il 10 febbraio 2017 ed in rotazione radiofonica nazionale dal 15 successivo febbraio.

La hit doppio platino della cantautrice veneta, scritta da Michele Canova, è quindi stata re-incisa dalla frontgirl e co-fondatrice della rock band statunitense, con la quale sta lavorando a un nuovo album di inediti che uscirà entro la fine dell’anno, un vero onore per la cantante di Bassano del Grappa e per il suo autore, un importante riconoscimento internazionale per la voce di “No Degree of Separation”, che Francesca portò nel 2016 sul palco dell’Eurovision Song contest.

Per Amy, L’amore esiste è stato un vero e proprio colpo di fulmine; l’artista ha infatti raccontato che si trovava nella penisola per girare il video di ‘Speak To Me’ e casualmente ha avuto modo di ascoltare in radio quel pezzo di cui si è subito innamorata. Da quel momento il brano sembrava seguirla dappertutto e non riuscì a smettere di ascoltarlo per l’intero viaggio verso casa.

Così la Lee l’ha rielaborata, ricostruendo parzialmente il significato del testo e quindi scrivendo la sua personale versione in inglese della canzone, successivamente prodotta da Guy Sigsworth, uno dei suoi producers preferiti, ai Flux Studios di New York. Dave Eggar infine ha donato al pezzo un maestoso arrangiamento d’archi.

Siete curiosi di ascoltare la cover? Potete farlo direttamente nel canale Youtube della Lee cliccando sulla copertina in basso.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Amy Lee – Love Exists traduzione (Digital Download)

Può nascere ovunque

Nell’ultimo posto che ti aspetterest

In un modo che non avrest mai sognato

Può crescere dal nulla

E sbocciare in un secondo

E’ sufficiente un solo sguardo

Per entrare dentro te

Invadendo ogni pensiero

E ogni singolo battito del tuo cuore

L’amore può farti gridare

E lasciarti senza parole

L’amore ha mille steli

Ma solo un fiore

Può crescere da solo fino a trasformarsi in polvere

Può fare a pezzi il tuo mondo o legarti per sempre

Può crescere nell’oscurità, dare la sua luce

Trasformare una maledizione in un bacio, cambiare il senso alle tue parole

L’amore non ha un senso

L’amore non ha un nome

L’amore bagna gli occhi e poi ti infiamma il cuore

L’amore non conosce la paura, l’amore non ha ragione

Così infinitamente grande

Ti fa smettere di stare sull’orlo del baratro

Prendi la mia mano, cancella per sempre il passato

L’amore mio sei tu, sei tu il mio amore

L’amore non ha un senso

L’amore non ha un nome

L’amore non ha mai torto e non ha mai ragione

Sto annegando nelle mie lacrime, ma ho il cuore in fiamme

Può renderti migliore

Può cambiarti lentamente

Darti tutto ciò che vuoi, senza chiedere nulla in cambio

In un batter d’occhio, un accenno di un sorriso

Nel modo di dire addio e ogni volta che mi trovi

L’amore non ha un senso

L’amore non ha un nome

L’amore bagna gli occhi e poi ti infiamma il cuore

L’amore non conosce la paura, l’amore non ha ragione

L’amore non ha un senso

L’amore non ha un nome

L’amore bagna gli occhi e poi ti infiamma il cuore

L’amore non conosce la paura, l’amore non ha ragione

L’amore mio sei tu, sei tu il mio amore

L’amore mio sei tu, sei tu il mio amore

Love Exists – Amy Lee – Testo

It can be born anywhere

In the last place you’d expect

In a way you’d never dream

It can grow from nothing

And blossom in a second

A single glance is all it takes

To get inside you

Invading every thought

And every beat of your heart

Love can make you scream

And it can leave you speechless

Love has a thousand stems

But only one flower

It can grow alone ‘till it turns to dust

It can tear your world apart or bind to you forever

It can grow in darkness, make its own light

Turn a curse into a kiss, change the meaning of your words

Love makes no sense

Love has no name

Love drowns you in tears and then sets your heart on fire

Love has no fear, love has no reason

So infinitely vast

Stop standing on the edge

Take my hand, erase the past forever

My love is you, my love you are

Love makes no sense

Love has no name

Love is never wrong and never needs a reason

I’m drowning in my tears, but my heart’s on fire

It can make you better

It can change you slowly

Give you everything you want, ask for nothing in return

In the blink of an eye, the hint of a smile

In the way you say goodbye and every time you find me

Love makes no sense

Love has no name

Love drowns you in tears and then sets your heart on fire

Love has no fear, love has no reason

Love makes no sense

Love has no name

Love drowns you in tears and then sets your heart on fire

Love has no fear, love has no reason

My love is you, my love you are

My love is you, my love you are

















