Lo Stato Sociale e il nuovo album in uscita “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”: titoli delle canzoni

Il 10 marzo 2017 vedrà la luce per Garrincha Dischi, il terzo album del gruppo bolognese Lo Stato Sociale, che arriva a quasi tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica l’Italia Peggiore.

Il progetto si intitola “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” ed è disponibile nel classico CD, in vinile ed in download digitale (su iTunes a 5,99 euro, ma solamente fino alla data di uscita), oltre che nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Al suo interno sono presenti dieci inediti, tra i quali spiccano i primi due singoli estratti Amarsi male e Vorrei essere una canzone, più il promozionale Mai stati meglio.

Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Bebo” Guidetti ed Enrico “Carota” Roberto, tornano quindi alla ribalta con quest’album, che i numerosissimi fans non vedranno sicuramente l’ora di avere tra le mani e di poterlo ascoltare.

Loading...



Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei restanti sette brani inclusi in questa nuova uscita discografica, non prima di avervi ricordato che il 22 aprile 2017, il gruppo si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, ma questa dovrebbe essere solo la prima delle tappe relative alla tournée. I biglietti sono reperibili su TicketOne.

Link sponsorizzati









Tracklist Amore, lavoro e altri miti da sfatare – Lo Stato Sociale album

(Reperibile su Amazon nelle versioni Audio CD – Vinile – Download su iTunes)

Sessanta milioni di partiti 4:15 Amarsi male 4:17 Quasi liberi 3:22 Buona sfortuna 3:54 Eri più bella come ipotesi 5:22 Niente di speciale 5:26 Mai stati meglio [Audio] 4:22 Nasci rockstar, muori giudice ad un talent show 3:15 Per quanto saremo lontani 4:00 Vorrei essere una canzone [Video] 3:48













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi