Ghali: in uscita l’album d’esordio: i titoli delle canzoni e la copertina

Il 26 maggio 2017 vedrà la luce il primo vero album in carriera dell’emergente rapper milanese di origini tunisine Ghali, che si intitola semplicemente Album.

Il disco sarà disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.





Il rapper classe 1993 è quindi pronto a debuttare nel difficile mondo della discografica con “Album”, progetto composto da dodici canzoni inedite interamente prodotte da Charlie Charles, tra le quali spiccano Ninna Nanna (certificato due volte Platino) ed Happy Days, in radio dal 12 Maggio 2017. Cito anche il promozionale Pizza Kebab, che è ascoltabile gratuitamente.

Appena dopo la copertina frontale realizzata da Ozmo, trovate i titoli delle altre nove canzoni e l’audio dei citati tre pezzi.

Prima però volevo annunciare a chi non lo sapesse, che il rapper ha già in programma due concerti: l’11 luglio a Padova (Parcheggio Nord Stadio Euganeo) ed il 14 dello stesso mese ad ASTI (Piazza della Cattedrale). I biglietti per assistere ad uno dei due eventi, sono già reperibili su TicketOne.

Queste invece le prime date (in aggiornamento) dell’instore tour:

26/05 – MILANO ore 15.00 Mondadori

27/05 – STEZZANO (BG) ore 17.00 Centro Comm. Mediaworld

28/05 – TORINO ore 16.00 Mondadori

29/05 – FIRENZE ore 15.00 Galleria del disco

30/05 – ROMA ore 15.00 Discoteca Laziale

31/05 – NAPOLI ore15.00 Feltrinelli stazione centrale

01/06 – SAVIGNANO SUL RUBICONE ore 17.00 Mediaworld

02/06 – VARESE ore 15.00 Ex casa del disco

02/06 – COMO ore 18 Frigerio Dischi

03/06 – GENOVA ore 15.00 Feltrinelli

04/06 – BOLOGNA ore 16.00 Mondadori

05/06 – VERONA ore 15.00 Feltrinelli stazione Porta Nuova

06/06 – CATANIA ore 15.00 Feltrinelli

07/06 – PALERMO ore 15.00 Feltrinelli

08/06 – BARI ore 14.30 Feltrinelli

08/06 – LECCE ore 18.30 Feltrinelli.

Tracklist album Ghali (Su Amazon trovi il CD Audio – Download su iTunes)

Ninna Nanna 3:57 Ricchi dentro 2:51 Habibi 3:04 Lacrime 3:47 Happy Days 3:18 [Audio – Video] Milano 3:30 Ora d’aria 3:13 Pizza Kebab 2:58 [Audio] Liberté 2:47 Boulevard 3:27 Vida 3:31 Oggi no 2:24













