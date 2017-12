Francesca Michielin – il terzo album si intitola 2640 ed esce il 12 gennaio 2018: tracklist ufficiale e prime date del tour

A due anni e tre mesi di distanza da di20 (certificato Oro ottenendo la terza posizione nella classifica dei dischi più venduti nella penisola), la cantautrice Francesca Michielin è pronta a rilasciare il suo terzo album in studio battezzato 2640.

Non è ancora chiaro che significato abbia il titolo del nuovo progetto, sul quale al momento non si hanno molte informazioni. I supporters della cantante stanno cercando di capire cosa si celi dietro questo numero, ma è molto difficile decifrarne il significato. Farà forse riferimento ad un anno futuristico? Sicuramente tra non molto ne sapremo di più.





Nell’album ci saranno ovviamente i singoli “Vulcano” (uno dei pezzi più trasmessi dalle emittenti radiofoniche nazionali, che ad oggi è inoltre stato certificato Platino) e “Io non abito il mare”, a cui vanno aggiunte altre undici tracks inedite tutte da scoprire.

Intanto Francesca ha anche svelato le prime date della tournée, che partirà da Parma il prossimo 16 marzo. Per il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su Ticketone.

A seguire i titoli delle canzoni che compongono questa nuova e attesa uscita discografica.

Tracklist 2640 – Francesca Michielin album (Audio CD – Vinile – Download)

Comunicare Bolivia Noleggiami ancora un film Io non abito al mare Tropicale E se c’era…. Scusa se non ho gli occhi azzurri Vulcano Due galassie La Serie B Tapioca Lava Alonso













