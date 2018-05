Dimitri Vegas & Like Mike ft. Gucci Mane – All I Need: video, testo e traduzione del nuovo singolo

I deejay e produttori Dimitri Vegas & Like Mike, hanno rilasciato un nuovo interessante singolo battezzato All I Need, un bel pezzo che vede la collaborazione del rapper statunitense Gucci Mane ed una cantante dalla bella voce ma non accreditata.

Nella nuova produzione del duo belga, la protagonista descrive quanto sia bello stare insieme agli amici, divertendosi spensieratamente fino all’alba.

E’ questo il concept dell’orecchiabile canzone, accompagnata dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, mentre di seguito trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo e traduzione (Download)

[Intro: Gucci Mane]

Dimitri, Mike and Gucci

[Verse 1]

Layin’ on the front lawn, vibin’ to the bass drum

Sippin’ on a 40

And someone’s on the rooftop, lighting up like Snoop Dogg

And it’s only Tuesday

We just wanna unwind from this semi charmed life, baby, baby

I don’t need, I don’t need nothing else

I don’t need, I don’t need nothing else

[Strofa 1]

Sdraiati sul prato, vibrazioni della batteria

Sorseggiando un 40

E qualcuno sta sul tetto, illuminato come Snoop Dogg

Ed è solo martedì

Vogliamo solo rilassarci da questa vita incantevole, baby, baby

Non mi serve, non mi serve nient’altro

Non ho bisogno, non ho bisogno di nient’altro

[Chorus]

We don’t have to wake up ‘cause we didn’t sleep

I still got a full cup of that Hennessy

All my friends by my side

It’s all I need in my life

5AM and we still feeling reckless

Pile up in the whip getting breakfast

All my friends by my side

It’s all I need in my life

[Ritornello]

Non dobbiamo alzarci perché non abbiamo dormito

Ho ancora un bicchiere pieno di Hennessy

Tutti i miei amici al mio fianco

È tutto quello di cui ho bisogno nella mia vita

Le 5 del mattino e ci sentiamo ancora spericolati

Ammucchiati in macchina facendo colazione

Tutti i miei amici al mio fianco

Non chiedo altro dalla vita

[Post-Chorus]

All my friends by my side

It’s all I need in my life





[Post-Ritornello]

Tutti i miei amici al mio fianco

È tutto ciò di cui ho bisogno nella mia vita

[Verse 2: Gucci Mane]

I just want to show you how to win, let me coach you

I’m just trying to turn you, baby, turn you to my soldier

Trying to hit you prosper, Imma trail profit

You know they really pocket, they don’t really got it

I just want to see you shop, shop till you drop

Pull out with a title top drop of the lot

She don’t want to lead though while she know to not eat

So what’s the ply bitch? So does Gucci’s hard beat

[Strofa 2: Gucci Mane]

Voglio solo mostrarti come si vince, lascia che ti alleni

Sto solo cercando di trasformarti, piccola, trasformarti nel mio soldato

cercando di farti prosperare, fare profitto

Sai che si intasca davvero, non hanno veramente capito

Voglio solo vederti fare la spesa, fare shopping fino allo sfinimento

Estrarre la cappotta della macchina dal parcheggio

Non vuole guidare anche se sa di non mangiare

Allora, qual è il piano? Anche Gucci (hard beat?)

[Chorus]

We don’t have to wake up ‘cause we didn’t sleep

I still got a full cup of that Hennessy

All my friends by my side

It’s all I need in my life

5AM and we still feeling reckless

Pile up in the whip getting breakfast

All my friends by my side

It’s all I need in my life





[Ritornello]

Non dobbiamo alzarci perché non abbiamo dormito

Ho ancora un bicchiere pieno di Hennessy

Tutti i miei amici al mio fianco

È tutto quello di cui ho bisogno nella mia vita

Le 5 del mattino e ci sentiamo ancora spericolati

Ammucchiati in macchina facendo colazione

Tutti i miei amici al mio fianco

Non chiedo altro dalla vita

[Post-Chorus]

All my friends by my side

It’s all I need in my life

[Post-itornello]

Tutti i miei amici al mio fianco

È tutto ciò di cui ho bisogno nella mia vita

[Bridge]

I just wanna have a good time in this semi charmed life, baby, baby

I don’t need, I don’t need nothing else

I don’t need, I don’t need nothing else

[Ponte]

Voglio solo divertirmi in questa vita semi incantata, baby, baby

Non ho bisogno, non ho bisogno di nient’altro

Non ho bisogno, non ho bisogno di nient’altro

[Chorus]

We don’t have to wake up ‘cause we didn’t sleep

I still got a full cup of that Hennessy

All my friends by my side

It’s all I need in my life

5AM and we still feeling reckless

Pile up in the whip getting breakfast

All my friends by my side

It’s all I need in my life

[Ritornello]

Non dobbiamo alzarci perché non abbiamo dormito

Ho ancora un bicchiere pieno di Hennessy

Tutti i miei amici al mio fianco

È tutto quello di cui ho bisogno nella mia vita

Le 5 del mattino e ci sentiamo ancora spericolati

Ammucchiati in macchina facendo colazione

Tutti i miei amici al mio fianco

Non chiedo altro dalla vita