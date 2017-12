dARI: ascolta il nuovo album “Vado Forte Muoio Giovane”

In data 11 dicembre 2017, i dARI hanno rilasciato il terzo album in studio Vado Forte Muoio Giovane, che arriva a oltre 7 anni dall’ultima fatica discografica “In Testa”.

Al momento in cui scrivo, il progetto è disponibile esclusivamente su iTunes e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Per quel che concerne le copie fisiche, il gruppo si è pronunciato tramite i social network:

Dopo aver valutato alcune proposte di distribuzione, non avendone trovata una che ci andasse totalmente a genio, abbiamo deciso per ora di fare così: pubblicheremo il doppio album inizialmente solo in digitale e poi faremo una stampa del disco, di cui una parte sarà per i partecipanti della nostra campagna Musicraiser e la restante sarà disponibile ai nostri concerti o su ordinazione. Stiamo confezionando le ricompense per i raisers, una volta finito ve le spediremo.