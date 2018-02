Anne-Marie – Speak Your Mind è l’album d’esordio: i titoli delle canzoni

Speak Your Mind è il primo album in studio della cantautrice inglese Anne-Marie, in uscita il 27 aprile 2018.

Il disco d’esordio di questa talentuosa artista britannica classe 1991, è disponibile in pre-order dal 23 febbraio.









Nel progetto ci saranno dodici pezzi inediti, cinque dei quali già conosciuti dai numerosi supporters della cantante: sto ovviamente parlando di “Alarm” (certificato Oro nella penisola), “Ciao Adios” (Disco d’Oro), “Heavy”, “Then” e “Friends”, singoli pubblicati tra il 2016 e quest’anno.

Non vi sarà alcuna collaborazione nel debut album di Anne-Marie Rose Nicholson, ad eccezione di quella con i Clean Bandit sulle note di “Rockabye”, grande successo che per la cantante, si è rivelato un autentico trampolino di lancio nel musicbiz.

La hit dei Clean Bandit in cui ha prestato la voce, che solo in Italia è stata certificata ben 7 volte Platino, sarà tuttavia inclusa nella sola edizione deluxe, che racchiuderà altre 4 tracce bonus, due delle quali già suonate dal vivo e mai rilasciate fino ad oggi.

Se la tracklist della versione standard è stata resa nota pochi giorni fa, non si conosce ancora il titolo della sedicesima traccia inclusa nella versione deluxe. Che sorpresa starà riservando ai fan? Vi terremo aggiornati.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutte le canzoni presenti in questa nuova uscita discografica.

Speak Your Mind tracklist – Anne-Marie album (Audio CD – Download – Download Deluxe)

Edizione Deluxe

13. Breathing Fire

14. Some People

15. Used to Love You

16. Track 16

17. Rockabye – Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie









