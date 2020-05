Zoe Wees – Control: audio, video, testo e traduzione del singolo d’esordio

Rilasciato il 13 marzo 2020, Control è il singolo di debutto della diciassettenne talentuosa cantante americana cresciuta in Germania, rilasciato il 13 marzo 2020 e da allora e senza alcuna promozione, nella classifica viral Spotify di tutta Europa.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Nils Bodenstedt, René Miller, VVAVES, Ricardo Muñoz & Patrick Salmy e prodotta dagli ultimi due della lista. Il filmato è stato diretto da Dennis Dirksen.

Zoe è cresciuta in un quartiere periferico di Amburgo, nella paura di poter perdere in qualsiasi momento il controllo, a causa di una grave epilessia diagnosticata in giovanissima età.

Control è una ballata pop cruda, emotiva ed autobiografica, perché racconta la lotta della cantautrice contro l’epilessia rolandica, una battaglia durata anni: “La malattia era più forte di me e ha lasciato cicatrici che sono diventate parte della mia vita. Accettarli ha richiesto molto tempo, ma mi rendono ciò che sono oggi: una combattente” le parole di Zoe.

Per Zoe, “Control” non è solo la storia della fine di una lunga battaglia, ma anche l’inizio del lasciarsi alle spalle il passato. Il brano vuole trasmettere agli ascoltatori, il messaggio che la paura si può sconfiggere e che non bisogna mollare mai, facendosi anche aiutare da persone che ti amano e che ti fanno sentire protetto: “Non mi basta affrontare i miei timori nella canzone, voglio dimostrare a tutti che la paura si può vincere. Voglio che questo singolo inciti le persone a non mollare, a cercare la propria forza con il supporto delle persone che ama e protegge. Solo così andrà tutto bene! Credi in te stesso e resta forte“.

La canzone è dedicata alla maestra di Wees, che ha avuto un ruolo importante durante la sua infanzia, aiutandola nei momenti più bui della sua epilessia, sia in classe che in ospedale. Zoe ci mostra il suo “io” più profondo attraverso un meraviglioso testo e una emozionante performance. Il brano mostra la fragilità, la sensibilità e la forza di una giovane artista dalla voce veramente unica. Sarà l’inizio di una grande carriera nel mondo della musica?

Testo e Traduzione Control di Zoe Wees

[Verse 1]

Early in the morning I still get a little bit nervous

Fighting my anxiety constantly I try to control it

Even when I know it’s been forever I can still feel the spin

Hurts when I remember and I never wanna feel it again

[Pre-Chorus]

Don’t know if you get it ’cause I can’t express how thankful I am

That you were always with me when it hurts, I know that you understand

[Chorus]

I don’t wanna lose control

Nothing I can do anymore

Trying every day when I hold my breath

Spinning out in space pressing on my chest

I don’t wanna lose control

[Verse 2]

Sometimes I still think it’s coming but I know it’s not

Trying to breathe in and then out but the air gets caught

‘Cause even though I’m older now and I know how to shake off the past

I wouldn’t have made it if I didn’t have you holding my hand





[Chorus]

I don’t wanna lose control

Nothing I can do anymore

Trying every day when I hold my breath

Spinning out in space pressing on my chest

I don’t wanna lose control

[Bridge]

I need you to know I would never be this strong without you

You’ve seen how I’ve grown, you took all my doubt

‘Cause you were home

[Chorus]

I don’t wanna lose control

There’s nothing I can do anymore

I don’t wanna lose control

Nothing I can do anymore (anymore), anymore

Trying every day when I hold my breath

Spinning out in space pressing on my chest

I don’t wanna lose control





Traduzione

[Strofa 1]

Al mattino presto mi sento ancora un po’ nervosa

Combattendo costantemente la mia ansia, cerco di controllarla

Anche quando so che è passata un’eternità, riesco ancora a sentire giramenti

Fa male quando ricordo e non voglio mai più provare questo

[Pre-Ritornello]

Non so se capisci perché non riesco a esprimere la mia gratitudine sul fatto

Che tu sia sempre stato con me quando faceva male, so che hai capito





[Ritornello]

Non voglio perdere il controllo

Non posso più farci niente

Provo ogni giorno quando trattengo il respiro

Perdo il controllo nello spazio e sento fitte al petto

Non voglio perdere il controllo

[Strofa 2]

A volte penso ancora che stia arrivando, ma so che non è così

Cercando di inspirare ed espirare ma l’aria viene catturata

Perché anche se ora sono cresciuta e so come scrollarmi di dosso il passato

Non ce l’avrei fatta se non avessi avuto te che mi tenesse per mano

[Ritornello]

Non voglio perdere il controllo

Non posso più farci niente

Provo ogni giorno quando trattengo il respiro

Perdo il controllo nello spazio e sento fitte al petto

Non voglio perdere il controllo

[Ponte]

Ho bisogno che tu sappia che non sarei mai così forte senza di te

Hai visto come sono cresciuta, mi hai tolto tutti i dubbi

Perché eri a casa

[Ritornello]

Non voglio perdere il controllo

Non c’è più niente che io possa fare

Non voglio perdere il controllo

Non posso più farci niente (più), più

Provo ogni giorno quando trattengo il respiro

Perdo il controllo nello spazio e sento fitte al petto

Non voglio perdere il controllo

